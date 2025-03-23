В Білому домі назвали нову дату початку перемир'я в Україні: ЗМІ розкрили деталі

У команді Трампа досі вважають що зможуть досягти угоди про перемир'я в Україні до 20 квітня, попри опір з боку офіційного Кремля, зазначають ЗМІ.

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Коли США прагнуть досягти угоди про перемир'я / Колаж Главред, фото: УНІАН, facebook/​DonaldTrump, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі Bloomberg:

США сподіваються досягти угоди про перемир'я до Великодня

Переговори між Україною та США відбудуться найближчими днями

США досі сподіваються, що широке перемир’я у війні Росії проти України може бути досягнуте за кілька тижнів, попри триваючі обстріли та небажання Кремля йти на угоду напередодні запланованих переговорів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними видання, Білий дім прагне досягти домовленості про перемир’я до 20 квітня, коли Великдень святкуватимуть і західні, і православні церкви. Однак розуміє, що цей термін може бути зміщений через значні розбіжності між сторонами.

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Трамп ще до вступу на посаду обіцяв швидке врегулювання війни, однак прогрес у цьому питанні поки що обмежений. Найближчими днями американські посадовці планують окремі зустрічі з представниками Росії та України в Саудівській Аравії – це перші паралельні переговори такого формату з початку російського вторгнення.

"Я вважаю, що ми досить скоро досягнемо повного припинення вогню", - заявив Трамп журналістам у п’ятницю, коментуючи триваючі атаки, незважаючи на оголошену ним угоду щодо обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі після телефонної розмови з Путіним.

Кремль не погодиться на проведення саміту між Трампом і Путіним, хоча президент США неодноразово прогнозував його швидке проведення. За даними джерел, знайомих із позицією російського керівництва, зустріч можлива лише після укладення всеосяжної мирної угоди, що до середини квітня виглядає малоймовірним.

Попри жорсткі вимоги Путіна на переговорах, Трамп усвідомлює, що будь-яка угода повинна бути прийнятною для Києва, аби мати шанс на успіх. Тому він не готовий йти на надто значні поступки, зазначають джерела, знайомі з позицією США. Вони також підкреслюють, що Вашингтон не погодиться на саміт доти, доки не буде досягнуто тривалої угоди про припинення вогню.

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Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 22 березня російські окупанти завдали удару керованими авіабомбами по Запорізькій області. Внаслідок атаки в регіоні виникли перебої з електропостачанням. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Донецької та Харківської областей. У Харкові він провів засідання військового кабінету.

Тим часом авіабаза стратегічної авіації РФ "Енгельс", де розміщені бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, зазнала серйозних пошкоджень унаслідок удару українських сил 20 березня. Один із двох майданчиків для зберігання боєприпасів вийшов з ладу.

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