Тікали від війни: що відомо про чоловіка з донькою, які загинули від удару РФ

Місто, в якому раніше жила родина, знаходиться всього за 15 кілометрів від лінії фронту.

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Чоловік з донькою загинули від удару РФ / колаж: Главред, фото: UNITED24, ДСНС

Коротко:

Через російський удар загинув чоловік і його 5-річна донечка

Матір дівчинки доставили до лікарні

Родина переїхала до Києва із Запорізької області

У Києві внаслідок влучання російського БпЛА в житловий будинок загинув чоловік і його 5-річна донечка. Родина втекла до Києва від війни, але ворожий дрон наздогнав їх у столиці. Про це повідомляє UNITED24.

Відомо, що маленька 5-річна Ніколь та її батько Олександр загинули у власному домі. Матір дівчинки вижила, її з травмами доставили до лікарні.

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Зазначається, що родина переїхала до Києва із Запорізької області. До їхнього дому в Оріхові наближаються бойові дії, адже місто знаходиться всього за 15 кілометрів від лінії фронту.

За словами сусідів, лише у четвер Ніколь виступала у дитячому садочку з іншими місцевими дітьми.

"Сьогодні вночі вона та її батько загинули у власному будинку, коли Росія запустила безпілотники на Київ. Її матір госпіталізували", – написали в UNITED24.

Удари РФ по Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 23 березня у Києві пролунали вибухи. Країна-агресорка Росія атакувала столицю дронами. Відомо про влучання уламків у житловий будинок у Дніпровському районі.

21 березня російські окупанти атакували Запоріжжя великою кількістю ударних дронів типу "Шахед". Відомо про пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок у Запоріжжі.

Крім того, 21 березня українські сили збили ворожий безпілотник, але уламки впали на дах житлового будинку у Подільському районі. Там сталося загоряння.

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