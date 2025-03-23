Тікали від війни: що відомо про чоловіка з донькою, які загинули від удару РФ

Коротко:
- Через російський удар загинув чоловік і його 5-річна донечка
- Матір дівчинки доставили до лікарні
- Родина переїхала до Києва із Запорізької області
У Києві внаслідок влучання російського БпЛА в житловий будинок загинув чоловік і його 5-річна донечка. Родина втекла до Києва від війни, але ворожий дрон наздогнав їх у столиці. Про це повідомляє UNITED24.
Відомо, що маленька 5-річна Ніколь та її батько Олександр загинули у власному домі. Матір дівчинки вижила, її з травмами доставили до лікарні.
Зазначається, що родина переїхала до Києва із Запорізької області. До їхнього дому в Оріхові наближаються бойові дії, адже місто знаходиться всього за 15 кілометрів від лінії фронту.
За словами сусідів, лише у четвер Ніколь виступала у дитячому садочку з іншими місцевими дітьми.
"Сьогодні вночі вона та її батько загинули у власному будинку, коли Росія запустила безпілотники на Київ. Її матір госпіталізували", – написали в UNITED24.
Удари РФ по Україні - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 23 березня у Києві пролунали вибухи. Країна-агресорка Росія атакувала столицю дронами. Відомо про влучання уламків у житловий будинок у Дніпровському районі.
21 березня російські окупанти атакували Запоріжжя великою кількістю ударних дронів типу "Шахед". Відомо про пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок у Запоріжжі.
Крім того, 21 березня українські сили збили ворожий безпілотник, але уламки впали на дах житлового будинку у Подільському районі. Там сталося загоряння.
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