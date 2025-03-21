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Про що Україна та США говоритимуть у Саудівській Аравії: у МЗС чітко відповіли

Маріна Фурман
21 березня 2025, 16:14
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Тихий розкрив деталі переговорів делегацій України та США у Саудівській Аравії 24 березня.
Про що Україна та США говоритимуть у Саудівській Аравії: у МЗС чітко відповіли
Україна та США готуються до перемовин у Саудівській Аравії / Колаж: Главред, фото: ОП України, kremlin.ru

Основне:

  • Україна та США зустрінуться 24 березня у Саудівській Аравії
  • Під час перемовин делегації обговорюватимуть умови для можливого припинення вогню

Представники США та України зустрінуться у Саудівській Аравії у понеділок, 24 березня. Майбутня зустріч буде технічною, а не політичною. Про це заявив речник українського МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, його цитує Інтерфакс-Україна.

Він пояснив, що на майбутніх переговорах, які відбудуться в Саудівській Аравії, мають визначатися умови для можливого припинення вогню.

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"Там будуть обговорюватися деталі та імплементація рішень, які на політичному рівні вже ухвалені…Тобто мають зустрітися фахові люди з українського та американського боку, які зможуть з'ясувати всі деталі, як це має виглядати. Треба розуміти, як це буде працювати, хто це буде контролювати, яким чином буде відбуватися моніторинг", – розповів представник МЗС.

Крім того, Тихий нагадав, що американці також планують зустрітися з росіянами, однак українській стороні невідомо про те, як будуть відбуватися їхні контакти.

"Це їхній вибір. Але ми готуємося до переговорів в Саудівській Аравії саме як до двосторонньої українсько-американської історії", – додав він.

Тихий підкреслив, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга не буде присутній на зустрічі, оскільки це не "політичний рівень", і там буде "військова компонента".

Перемовини в Саудівській Аравії - новини за темою

Нагадаємо, 11 березня відбулися переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії. Сторони домовилися про тимчасове припинення вогню на 30 днів із можливістю продовження. Також США вирішити відновити обмін розвідданими та безпекову допомогу Україні.

Як писав Главред з посиланням на президента Володимира Зеленського, у понеділок, 24 березня, у Саудівській Аравії представники США вкотре зустрінуться з делегаціями України та Росії. За словами Зеленського, спершу американська сторона зустрінеться з українськими представниками, а потім — з російськими. Тому у Саудівській Аравії Україна не контактуватиме з РФ.

Нещодавно радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив інформацію про те, що українська делегація не братиме участі в майбутніх переговорах між США та Росією. Подоляк пояснив, що ці переговори мають відбутися у двосторонньому форматі між Вашингтоном і Москвою, тому Україна наразі не планує до них долучатися.

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Хто такий Георгій Тихий?

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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війна в Україні Саудівська Аравия МЗС України Переговори між Україною та США в Саудівській Аравії
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