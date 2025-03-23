Україна проведе непрямі переговори з РФ: які цілі сторін та коли чекати перемир'я

24 березня відбудуться переговори представників США з делегаціями України та Росії, спрямовані на обговорення умов тимчасового припинення вогню.

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Чого чекати від переговорів України та Росії в Саудівській Аравії / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Який склад делегації від України на переговорах в Саудівській Аравії

Чи будуть прямі переговори між Україною та Росією

Коли почнеться перемир'я на фронті та чого чекати від росіян

​24 березня 2025 року в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбудуться окремі переговори представників США з делегаціями України та Росії. Ці зустрічі мають на меті досягнення тимчасового припинення вогню та обговорення умов для потенційного мирного врегулювання конфлікту.​

Формат переговорів передбачає окремі зустрічі американської сторони з українськими та російськими представниками, без прямого контакту між делегаціями України та Росії. Цей підхід, відомий як "човникова дипломатія", дозволяє США виступати посередником, передаючи позиції та пропозиції між сторонами конфлікту.

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Главред зібрав головне, що варто знати про переговори в Саудівській Аравії 24 березня.

Склад делегації від України

Міністр оборони України Рустем Умєров візьме участь у переговорах технічних команд України та США, що відбудуться у Саудівській Аравії в понеділок. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Команда буде на достатньо високому рівні, це технічно-професійні люди, також окремо буде міністр оборони і я думаю, що ми будемо готові бути дуже швидкими і дуже предметними", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у п’ятницю, передає Інтерфакс.

На запитання журналістів щодо можливих домовленостей у Саудівській Аравії він зазначив, що не може передбачити результати зустрічі, але було б добре, якби вона наблизила сторони до повного припинення вогню.

Раніше Sky News із посиланням на власні джерела повідомило, що до складу української делегації увійдуть Рустем Умєров і заступник голови Офісу президента Павло Паліса. Видання також зазначає, що графік зустрічі ще не затверджено, але очікується, що делегація прибуде в Саудівську Аравію в неділю ввечері для переговорів у понеділок, 24 березня.

Як відбуватимуться переговори

У понеділок, 24 березня, американські чиновники планують окремі зустрічі з представниками України та Росії в Саудівській Аравії, щоб сприяти непрямим переговорам між сторонами. Про це в інтерв’ю журналісту Гленну Беку повідомив спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.

"Цього тижня ми відправляємо так звані технічні групи на так звані непрямі переговори в Саудівській Аравії, коли обидві сторони приходять, але перебувають у різних кімнатах", - зазначив Келлог.

Вашингтон прагне протягом одного дня визначити позиції України та Росії щодо припинення вогню. Кіт Келлог охарактеризував цей процес як "човникову дипломатію" в Ер-Ріяді та підкреслив, що спроба досягти всеосяжного перемир’я може стати першим кроком до завершення війни.

Що відомо про спецпредставників Трампа для завершення війни в Україні / Інфографіка: Главред

Чи буде українська сторона напряму вести переговори з росіянами

Водночас українська сторона розглядає майбутню зустріч у Саудівській Аравії як двосторонні переговори з представниками США, без жодних контактів із російською делегацією. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає РБК-Україна.

Він наголосив, що зустріч має технічний характер і буде зосереджена виключно на українсько-американському форматі. За його словами, Україна спілкується напряму зі США, а американська сторона – з Росією. Такий підхід вже довів свою ефективність: у 2022 році аналогічна модель взаємодії дозволила укласти Чорноморську зернову ініціативу за посередництва ООН і Туреччини.

"Такий формат дипломатії, в якому є сторона, яка робить човникову роботу, він можливий, тому ми і зараз так це розглядаємо. Готель там (мається на увазі минула зустріч у Джидді, - ред.) великий, я там був на минулих політичних переговорах, і я переконаний, що там достатньо місця. Ми не знаємо про те, чи там готується окрема зустріч американо-російська, це їхня справа. Наша делегація їде зустрічатися з американцями", - пояснив він.

Яка ціль переговорів (позиція України та США)

Технічні команди США та Росії зустрінуться найближчими днями в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) для обговорення імплементації та розширення часткового припинення вогню, якого президент Дональд Трамп домігся від РФ.

Як повідомив радник Білого дому з питань нацбезпеки Майк Волц, відповідної домовленості було досягнуто під час його розмови в середу з російським колегою Юрієм Ушаковим щодо ініціатив Трампа, спрямованих на припинення війни в Україні.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 24 березня представники США проведуть окремі зустрічі з делегаціями України та Росії в Саудівській Аравії. Спочатку запланована зустріч із українською стороною, а потім – із російською. Обговорення проходитиме поетапно, кожна зустріч буде присвячена окремій темі.

"Ми готові до припинення вогню. Ми спочатку пропонували припинення вогню у небі та на морі, адже це легше контролювати. Та американська сторона запропонувала повне припинення вогню у Саудівській Аравії. Ми одразу погодились. Та після контакту США та Росії ми знову повернулись до часткового припинення вогню — щодо енергетичної інфраструктури, а також іншої цивільної інфраструктури. Ми підготуємо об'єкти цивільної інфраструктури, і сторони будуть домовлятись", — сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що Росія не погодилася на повне припинення вогню, що свідчить про її намір продовжувати війну проти України. Він також підкреслив, що питання нейтралітету України не буде предметом обговорення.

"Ми не обговорюватимемо нейтралітет, що стосується вступу в оборонні союзи, зокрема НАТО. Те, що США знімають з перемовин вступ України в Альянс, — це подарунок Росії", — сказав Зеленський.

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю Radio NV зазначив, що на переговорах між Україною та США у Саудівській Аравії планується узгодження переліку об'єктів, які не можуть бути мішенями для російських атак. Українська делегація вже підготувала відповідний список і представить його в Ер-Ріяді.

"Напевно, будуть ще якісь домовленості з приводу припинення вогню, але все залежить від позиції нашого ворога", - зазначив він.

Які цілі та позиція росіян на переговорах

Помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що делегацію РФ на переговорах в Ер-Ріяді 24 березня очолять сенатор Григорій Карасін, відповідальний за міжнародні питання, та радник директора ФСБ Сергій Беседа. За його словами, консультації експертних груп будуть зосереджені на безпеці судноплавства в Чорному морі, а також на питаннях часткового припинення вогню, зокрема можливій відмові Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Перемовини відбуватимуться за посередництва США, а представники двох сторін перебуватимуть в окремих кімнатах, обмінюючись інформацією через посередників. Ушаков також зазначив, що регулярно контактує з помічником президента США Майком Волцем, і назвав таке спілкування корисним для обох сторін.

The Washington Post уточнює, що переговори стосуватимуться й поставок зерна через Чорне море, що було частиною угоди 2022 року. Американську команду переговірників сформовано, проте імена її учасників офіційно мають оголосити США. За попередніми даними, серед американських посередників будуть директор із планування політики при держсекретарі Марко Рубіо Майкл Антон, а також помічники Келлога і представники офісу радника з нацбезпеки Майкла Волца.

Коли може початись припинення вогню в Україні

США все ще розраховують на можливість досягнення широкомасштабного перемир’я у війні між Росією та Україною протягом найближчих тижнів, незважаючи на інтенсивні обстріли та небажання Кремля йти на угоду напередодні запланованих переговорів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

За інформацією видання, адміністрація Білого дому прагне домовитися про припинення вогню до 20 квітня – дати, коли Великдень відзначатимуть як у західних, так і в православних церквах. Водночас у Вашингтоні визнають, що цей термін може змінитися через суттєві розбіжності у позиціях сторін.

Водночас колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначив під час чату на Главреді, що ключове питання полягає не в тривалості перемир’я, а в наявності політичної волі сторін дотримуватися його умов.

"В нас вона є, і на зустрічі в Саудівській Аравії її чітко та ясно задекларували. Тепер все буде залежати від того, наскільки Путін буде гратися в ці ігри "дам, но не вам" і, таким чином, або провокувати Трампа на якісь більш жорсткі дії, або ж дурити його своїми запевненнями в тому, що Росія так само прагне миру", - сказав він.

Чи погодиться Росія на припинення вогню

Огризко зазначає, що перемир’я безумовно вигідне, зокрема тому, що Трамп виконав свою обіцянку, продовжив надавати військову допомогу та розвідувальні дані. Це гарантує, що Україна не залишиться без необхідного обладнання, що є позитивним фактором.

Водночас він наголошує, що Путін опинився перед вибором.

"Перший варіант – Росія відкидає цю пропозицію під будь-яким приводом. Уже "из-за поребрика" з’являються повідомлення, що "припинення вогню їм невигідно", що "це загроза для Путіна", "а як же ж цілі СВО", "а де ж демілітаризація України", "а де ж парад на Хрещатику" і так далі. Я сьогодні вранці читав дописи кількох диких ультрарадикальних російських блогерів – вони волають про те, що це зрада, що робити цього ніяким чином не можна, бо це початок кінця Росії. Ну, в чомусь вони праві, це правда – це початок кінця Росії, і ми до цього ще дійдемо", - зазначив дипломат.

Якщо він відмовиться припиняти вогонь, Трамп буде змушений діяти жорсткіше, адже інакше це виглядатиме як особиста образа. Яким саме буде цей удар, наразі важко сказати, але він точно відбудеться, оскільки публічне ігнорування домовленостей завдасть удару по іміджу Трампа, а той не залишить це без відповіді.

Які найгучніші передвиборчі обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

"Другий варіант – Путін погоджується. Трамп тоді буде щасливий, тому що він миротворець. Тоді він зможе надути три рожеві кульки і розказувати всьому світу, що він зупинив війну, бодай на 30 днів, а там побачимо. А потім в залежності від того, що відбуватиметься, він буде казати: "Ну, я ж посадив їх фактично за стіл переговорів, але щось там трапилося, і я в цьому вже не винен", - сказав він.

Огризко також висловив сумнів у тому, що Росія дотримається зобов’язань щодо припинення вогню, підкресливши, що досвід Мінських угод показує ненадійність Москви. За його словами, Росія та виконання домовленостей — це паралельні прямі, які ніколи не перетинаються.

До того ж Трамп вже заявив, що якщо Росія не погодиться на припинення війни, бойові дії триватимуть, фактично знімаючи з себе відповідальність за подальший розвиток подій.

"Тому я думаю, що тактично Путіну зараз буде вигідно трішечки підіграти Трампу. А потім… він же хазяїн свого слова – слово дав і візьме його назад. От і все", - підкреслив дипломат.

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