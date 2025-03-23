Росіяни запустили по Україні 147 безпілотників: як відпрацювала ППО

Коротко:
- Росіяни атакували Україну 147-ма дронами
- Підтверджено збиття 97 ударних БпЛА
- 25 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені
У ніч на 23 березня країна-агресор Росія атакувала Україну 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Про це повідомили в Повітряних Силах.
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 97 ударних БпЛА типу Shahed на півдні, півночі, заході та в центрі країни. Водночас, 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені, але без негативних наслідків.
"Цієї ночі противник застосував більшу кількість саме ударних БпЛА (щонайменше 122 одиниці), дронів-імітаторів, відповідно — 25", - йдеться у повідомленні.
Крім того, внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина.
Удари РФ по Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, у ніч на 23 березня у Києві пролунали вибухи. Країна-агресорка Росія атакувала столицю дронами. Відомо про влучання уламків у житловий будинок у Дніпровському районі.
21 березня російські окупанти атакували Запоріжжя великою кількістю ударних дронів типу "Шахед". Відомо про пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок у Запоріжжі.
Увечері 19 березня армія РФ влаштувала наймасованішу атаку на місто Кропивницький, унаслідок якої 8 осіб дістали поранення, серед них - дитина.
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Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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