'Я вірю Путіну': у Трампа зробили важливу заяву щодо переговорів з Україною

Спецпредставник Трампа зазначив, що вірить у наміри Путіна припинити війну та спростував наміри Росів напасти на інші країни Європи.

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У Трампа зробили заяву про Путіна / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Про що сказав Віткофф:

Путін хоче миру

У понеділок в Саудівській Аравії буде реальний прогрес у досягненні перемир'я

Спеціальний посланник США Стів Віткофф висловив оптимізм напередодні переговорів у Саудівській Аравії щодо припинення війни в Україні, заявивши, що вірить у прагнення президента РФ Володимира Путіна закінчити агресивну війну проти України.

"Я відчуваю, що він хоче миру", - сказав Віткофф в інтерв'ю Fox News, передає Reuters.

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У неділю, 23 березня делегація США зустрінеться з українськими представниками для обговорення можливого часткового припинення вогню, а в понеділок у Саудівській Аравії відбудуться переговори між американськими та російськими офіційними особами.

"Я думаю, що в понеділок у Саудівській Аравії ви побачите реальний прогрес, особливо в тому, що стосується припинення вогню на Чорному морі на кораблях між обома країнами. І від цього ви, природно, перейдете до повного припинення вогню", - сказав Віткофф.

Минулого тижня Путін погодився тимчасово припинити удари по енергетичній інфраструктурі України, але відмовився підтримати 30-денне перемир'я, на яке сподівався Трамп як перший крок до мирної угоди. Україна ж схвалила цю пропозицію.

Коментуючи західну критику Путіна, Віткофф наголосив, що в будь-якій ситуації є дві сторони, і зменшив побоювання союзників США щодо можливої подальшої агресії Москви після укладення угоди.

"Я просто не бачу, що він хоче захопити всю Європу. Це набагато інша ситуація, ніж була під час Другої світової війни", - сказав Віткофф.

Що відомо про спецпредставників Трампа для закінчення війни Росії проти України / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, риторика спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, який раніше зустрічався з Володимиром Путіним у Москві й нещодавно публічно повторив кілька російських пропагандистських тез, підриває плани президента Дональда Трампа щодо завершення війни проти України та встановлення тривалого миру, фактично виправдовуючи дії агресора. Таку оцінку висловили в американському Інституті вивчення війни.

Водночас українські засоби радіоелектронної боротьби продовжують ефективно порушувати наведення російських плануючих бомб, що може свідчити про завершення їхнього домінування на полі бою. Про це у своїй статті для Forbes зазначає військовий оглядач Девід Акс.

Попри триваючі обстріли та небажання Кремля йти на поступки, США все ще сподіваються на досягнення широкого перемир'я у війні проти України протягом найближчих тижнів. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, Білий дім прагне домовитися про припинення вогню до 20 квітня.

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