Росіяни можуть активізуватися біля 3 важливих міст: де існує загроза

Просування на Костянтинівку є дуже складним завданням.

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Ситуація на Краматорському напрямку / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОК "Захід"

Головне із заяви експерта:

Окупанти можуть зосередитись на Краматорському напрямку

Активізація бойових дій можлива в трикутнику Торецьк – Часів Яр – Костянтинівка

Найближчим часом армія країни-агресора Росії може зосередитись на Краматорському напрямку. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович, передає 24 Канал.

За його словами, йдеться про трикутник Торецьк – Часів Яр – Костянтинівка.

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"З цього трикутника Торецьк – Часів Яр – Костянтинівка ми будемо отримувати найбільше інформації щодо активізації бойових дій. Тобто ворог спробує просуватися на Костянтинівку для того, щоб відкрити собі ворота на Слов'яно-Краматорську агломерацію", – сказав він.

Військовий оглядач додав, що для цього ворогу потрібно досягнути двох цілей.

"Захопити Часів Яр, що їм поки що не вдається. Взяти Торецьк, так само у загарбників це поки не виходить. Тільки тоді можна говорити про просування на Костянтинівку, що є дуже складним завданням", - підсумував Попович.

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Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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