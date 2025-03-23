Росія вдарила по Києву дронами: уламки впали на багатоповерхівки, загинули люди

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- Ворог атакував столицю дронами
- Внаслідок падіння уламків виникли пожежі у декількох районах міста
- Відомо про двох загиблих внаслідок атаки
У ніч на 23 березня у Києві пролунали вибухи. Країна-агресорка Росія атакувала столицю дронами. Мер міста Віталій Кличко повідомив про влучання уламків у житловий будинок у Дніпровському районі.
"Палає на верхніх поверхах. Екстрені служби прямують на місце. У столиці працюють сили ППО", - написав він близько 00:30.
Згодом Кличко повідомив про те, що уламки також пошкодили промзону у Голосіївському та багатоповерхівку у Подільському районах Києва. Станом на 02:02 було відомо про сімох постраждалих.
У ДСНС України відзвітували, що у Дніпровському районі було ліквідовано пожежу площею 100 кв.м на верхніх поверхах 9-поверхівки з розповсюдженням на покрівлю. З будинку евакуювали 27 осіб, одна жінка загинула.
"За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир", - йдеться у повідомленні.
У Подільському районі рятувальники ліквідували пожежу на площі 20 кв.м на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку. У Деснянському районі сталося загоряння на відкритій території у лісосмузі, а в Шевченківському відомо про пошкодження двох легкових автомобілів.
Станом на 02:55 найскладнішою ситуація залишалася у Голосіївському районі, де працівники ДСНС ліквідовували пожежу 4-поверхової офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. м.
"Ліквідовано загоряння житлового вагончика та вантажних автомобілів на площі 60 кв. м. Загинула людина", - повідомили рятувальники.
За оновленими даними від КМВА, станом на 07:30 відомо про трьох загиблих, в тому числі 5-річну дитину, та ще 10 постраждалих.
"Серед загиблих - батько та його маленька дочка. А наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки — лише 11 місяців", - йдеться у повідомленні.
Атаки дронів на Україну - останні новини
Нагадаємо, 21 березня російські окупанти атакували Запоріжжя великою кількістю ударних дронів типу "Шахед". У місті прогриміли потужні вибухи, після чого стало відомо про пошкодження житлових будинків.
Згодом, як писав Главред, у МВС України повідомили, що внаслідок атаки був повністю зруйнований приватний житловий будинок. Там знайшли тіло чоловіка та дівчинки. Загиблими виявились 41-річний чоловік та його 14-річна донька.
Того ж дня російські окупанти атакували Київ "Шахедами". У столиці чули роботу ППО та вибухи. В одному з районів міста здійнялася пожежа через падіння уламків на дах житлового будинку.
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Хто такий Віталій Кличко?
Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.
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