У Києві чоловік розстріляв жінку в офісі, а потім стрибнув із мосту

53-річну жінку доставили в лікарню. Вона отримала поранення обличчя та тіла.

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Киянин влаштував стрілянину в офісі / колаж: Главред, фото: t.me/gunpKyiv

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Вдень у Подільському районі сталася стрілянина

Жертву доправили до лікарні

Зловмисник стрибнув із мосту в Дніпро

У четвер, 20 березня, у Подільському районі Києва сталася стрілянина в офісній будівлі. Стрілець після злочину наклав на себе руки самогубством. Про це повідомляє прес-служба київської поліції в Telegram.

Близько 13:00 поліцейським повідомили, що в Подільському районі сталася стрілянина. Правоохоронці встановили, що 39-річний чоловік зайшов в офісну будівлю і кілька разів вистрілив у співробітницю компанії. Після цього зловмисник зник із місця злочину.

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53-річну жінку доправили до лікарні. Вона отримала поранення обличчя і тіла.

Поліцейські виявили на місці злочину "пристрій для відстрілу гумових куль", який залишив стрілець.

"Надалі зловмисник транспортним засобом дістався до одного з мостів столиці та, покинувши автомобіль, вчинив самогубство, зістрибнувши з мосту в Дніпро", - уточнили в поліції.

Тіло чоловіка з річки дістали рятувальники, його оглядає судово-медичний експерт. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

У ДСНС додали, що отримали повідомлення, що чоловік стрибнув із Північного мосту. Прибувши на місце, рятувальники виявили, що тіло людини перебуває на поверхні води, за 50 метрів від берега річки. За допомогою спеціального обладнання водолази ДСНС дістали тіло чоловіка з води та передали слідчо-оперативній групі.

Новини криміналу:

В одному з торгово-розважальних центрів Білої Церкви у вівторок, 18 березня, сталася стрілянина.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 березня в центрі Одеси сталася стрілянина. У результаті загинув чоловік. За інформацією ЗМІ, невідомий застрелив активіста Дем'яна Ганула. Він помер від отриманих поранень.

28 січня, в одному з кафе в центрі Києва також сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь із травматичної зброї та поранив 68-річного чоловіка.

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