'Ніхто інший не зміг би': Трамп заявив, що знає Путіна та може його зупинити

Ключові тези:
- Трамп має "хороші" відносини з Путіним та Зеленським
- Ніхто інший не зміг би зупинити війну
- Трамп "дуже добре" знає Путіна
Президент США Дональд Трамп заявив, що зусилля зі стримування подальшої ескалації війни між країною-агресором Росією та Україною перебувають "під контролем". Про це він сказав в інтерв’ю Outkick, пише Bloomberg.
Зокрема, Трамп розповів, що його "хороші" відносини з Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським є ключовими для переговорів щодо припинення бойових дій.
"Було б чудово мати можливість це зупинити. Скажу так, ніхто інший не зміг би. Ніхто. Нуль", - додав він.
Крім того, президент США зазначив, що "дуже добре" знає Путіна.
"Путін нікуди не вторгся, коли я був президентом. Він забрав Крим, і він забрав Грузію, коли президентом був Буш, коли президентом був Обама, і він намагається забрати все. Я не думаю, що в світі є хтось, хто міг би зупинити його, крім мене, і я думаю, я сподіваюся, що я зможу його зупинити", - підсумував Трамп.
Заяви Трампа про війну - що відомо
Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп говорив, що не встановлював російському диктатору Володимиру Путіну крайній термін для погодження режиму припинення вогню з Україною. Проте такий дедлайн може бути встановлено.
Трамп повідомляв, що переговори між Україною та Росією прогресують, і обидві сторони наближаються до досягнення повного припинення вогню.
Крім того, у четвер, 20 березня, президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже скоро" підпише угоду з Україною про рідкоземельні мінерали.
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Видання Bloomberg
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