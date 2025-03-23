'Ніхто інший не зміг би': Трамп заявив, що знає Путіна та може його зупинити

Трамп сподівається, що зможе зупинити російського диктатора Путіна.

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Заява Трампа про війну в Україні / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Ключові тези:

Трамп має "хороші" відносини з Путіним та Зеленським

Ніхто інший не зміг би зупинити війну

Трамп "дуже добре" знає Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що зусилля зі стримування подальшої ескалації війни між країною-агресором Росією та Україною перебувають "під контролем". Про це він сказав в інтерв’ю Outkick, пише Bloomberg.

Зокрема, Трамп розповів, що його "хороші" відносини з Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським є ключовими для переговорів щодо припинення бойових дій.

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"Було б чудово мати можливість це зупинити. Скажу так, ніхто інший не зміг би. Ніхто. Нуль", - додав він.

Крім того, президент США зазначив, що "дуже добре" знає Путіна.

"Путін нікуди не вторгся, коли я був президентом. Він забрав Крим, і він забрав Грузію, коли президентом був Буш, коли президентом був Обама, і він намагається забрати все. Я не думаю, що в світі є хтось, хто міг би зупинити його, крім мене, і я думаю, я сподіваюся, що я зможу його зупинити", - підсумував Трамп.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Заяви Трампа про війну - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп говорив, що не встановлював російському диктатору Володимиру Путіну крайній термін для погодження режиму припинення вогню з Україною. Проте такий дедлайн може бути встановлено.

Трамп повідомляв, що переговори між Україною та Росією прогресують, і обидві сторони наближаються до досягнення повного припинення вогню.

Крім того, у четвер, 20 березня, президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже скоро" підпише угоду з Україною про рідкоземельні мінерали.

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