Плани Трампа щодо міцного миру в Україні: у США попередили про небезпеку

Соратник Трампа повторив риторику Путіна і спробував "виправдати" війну Росії проти України.

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Заяви Віткоффа шкодять Трампу і грають на користь Путіна - ISW / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Що сказали в Інституті вивчення війни:

Віткофф зриває плани Трампа щодо міцного миру

Віткофф повторив російську пропаганду

Риторика Віткоффа - поступка численним "вимогам" Кремля

Риторика спеціального представника Сполучених Штатів із Близького Сходу Стіва Віткоффа, який раніше вів перемовини у Москві з Володимиром Путіним і днями публічно повторив низку російських пропагандистських тез, підриває плани президента Дональда Трампа щодо завершення війни проти України та встановлення тривалого миру, і "виправдовує" агресора Росію. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

У ISW нагадали, що Віткофф 21 березня дав інтерв'ю пропагандисту Такеру Карлсону, в якому зробив низку резонансних заяв.

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Зокрема, за словами Віткоффа, у російськомовних регіонах, як-от Крим, Донбас, Херсонська та Запорізька області, "були референдуми, на яких переважна більшість людей вказала, що вони хочуть перебувати під владою Росії".

Подібну риторику - про нібито необхідність захисту російськомовних - використовує РФ на сході України, щоб виправдати свою нічим не обґрунтовану військову агресію.

Віткофф підриває плани Трампа

Аналітики акцентували увагу на тому, що такі заяви Віткоффа фактично підривають плани Трампа щодо завершення війни та досягнення міцного миру, який відповідає інтересам США та Європи. Трамп раніше говорив, що Штати спробують повернути якомога більше територій України, і висловлював зацікавленість у взятті під контроль Запорізької АЕС, яка зараз окупована РФ.

"Подання Віткоффом територіальних вимог Росії на всю Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області, включно з районами цих чотирьох областей, які наразі не займають російські війська, підриває зусилля Трампа щодо досягнення сприятливого для інтересів США розв'язання війни", - зауважили в Інституті вивчення війни.

Крім того, Віткофф сказав, що українські чиновники нібито визнали, що Україна не буде в НАТО, і це, мовляв, одна з ключових поступок Росії від США.

"Заяви Віткоффа є поступкою численним вимогам Кремля перед початком офіційних перемовин щодо мирного врегулювання, позбавляючи США та Україну цінних важелів впливу на Росію в майбутніх перемовинах, що знадобляться для досягнення бажаного Трампом закінчення війни", - наголосили аналітики.

Що відомо про Віткоффа і Келлога / Інфографіка: Главред

Заяви Віткоффа про війну РФ і України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, 16 березня Стів Віткофф заявив, що Путін нібито прагне миру. Тоді ж він анонсував телефонну розмову Трампа і Путіна, за підсумками якої жодного 30-денного перемир'я в питаннях ударів по енергетиці не було, оскільки РФ одразу ж порушила домовленості.

Тридцятиденне перемир'я між Україною і Росією потрібне для того, щоб обговорити повноцінне припинення вогню, сказав Стів Віткофф. Також він повторив тезу Трампа про нібито оточення Сил оборони в Курській області, що вже спростовували Генштаб і Зеленський.

Зустріч Трампа і Путіна може відбутися в найближчі декілька місяців, вважає Стів Віткофф.

"Я думаю, що зустріч відбудеться в найближчі декілька місяців", - підкреслив він.

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Хто такий Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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