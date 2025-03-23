Є загибла і поранені: у відділенні поліції в Одеській області прогримів потужний вибух

Унаслідок вибуху загинула жінка.

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В Одесі стався теракт у відділенні поліції / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, pixabay

Що відомо:

В Одеській області прогримів вибух

Жінка принесла вибухівку у відділення поліції

Унаслідок вибуху загинула жінка

В Одеській області прогримів вибух у будівлі поліції. Уже відомо про загиблих і постраждалих. Про це повідомляє Національна поліція України.

Унаслідок вибуху загинула жінка.

відео дня

"Правоохоронці Одеської області працюють на місці вибуху в будівлі поліції. Унаслідок події загинула жінка, є постраждалі. На місці працюють поліцейські та співробітники СБУ. Обставини та деталі встановлюються. Деталі пізніше", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео з вибухом у поліції в Одеській області:

В Одесі стався теракт у відділенні поліції / фото: скріншот

У Мережі повідомляють про те, що вибух стався в Біляївці. Повідомляється, що жінка принесла вибухівку у відділення поліції в пакеті, там вона здетонувала. Унаслідок вибуху їй відірвало ноги, вона загинула на місці.

Дивіться відео з вибухом у поліції в Одеській області:

В Одесі стався теракт у відділенні поліції / фото: скріншот

Викриття агентів РФ - останні новини

Нагадаємо, 20 березня СБУ затримала агента ГРУ, який прибув із Придністров'я під виглядом підприємця. Його метою було викрадення секретних розробок України у сфері безпілотних систем.

Також Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу РФ, яка планувала здійснити вибух біля будівлі одного з підрозділів Сил оборони України. У результаті операції затримано чотирьох учасників групи.

Як повідомляв Главред, СБУ разом із Нацполіцією запобігли теракту в Києві, який готувала російська військова розвідка. Затримано двох агентів, які планували виготовити вибухівку і підірвати її в багатолюдному місці столиці.

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