Є загибла і поранені: у відділенні поліції в Одеській області прогримів потужний вибух

Що відомо:
- В Одеській області прогримів вибух
- Жінка принесла вибухівку у відділення поліції
- Унаслідок вибуху загинула жінка
В Одеській області прогримів вибух у будівлі поліції. Уже відомо про загиблих і постраждалих. Про це повідомляє Національна поліція України.
Унаслідок вибуху загинула жінка.
"Правоохоронці Одеської області працюють на місці вибуху в будівлі поліції. Унаслідок події загинула жінка, є постраждалі. На місці працюють поліцейські та співробітники СБУ. Обставини та деталі встановлюються. Деталі пізніше", - йдеться в повідомленні.
Дивіться відео з вибухом у поліції в Одеській області:
У Мережі повідомляють про те, що вибух стався в Біляївці. Повідомляється, що жінка принесла вибухівку у відділення поліції в пакеті, там вона здетонувала. Унаслідок вибуху їй відірвало ноги, вона загинула на місці.
Дивіться відео з вибухом у поліції в Одеській області:
Викриття агентів РФ - останні новини
Нагадаємо, 20 березня СБУ затримала агента ГРУ, який прибув із Придністров'я під виглядом підприємця. Його метою було викрадення секретних розробок України у сфері безпілотних систем.
Також Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу РФ, яка планувала здійснити вибух біля будівлі одного з підрозділів Сил оборони України. У результаті операції затримано чотирьох учасників групи.
Як повідомляв Главред, СБУ разом із Нацполіцією запобігли теракту в Києві, який готувала російська військова розвідка. Затримано двох агентів, які планували виготовити вибухівку і підірвати її в багатолюдному місці столиці.
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