'Повністю зруйновано': Повітряні сили ЗСУ вдарили по окупантах у Торецьку

Місце розміщення ворога було повністю зруйновано.

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Удар по росіянах в Торецьку / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, скріншот з відео

Коротко:

Українські бійці уразили район зосередження ворога у Торецьку

В результаті ураження знищено особовий склад противника

Це значно знижує ефективність підрозділів росіян на цьому напрямку

21 березня Повітряні Сили ЗСУ успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що в результаті ураження знищено особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БПЛА.

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"Місце розміщення сил противника було повністю зруйновано", - йдеться в повідомленні.

Торецьк / Інфографіка: Главред

В Генштабі також додали, що результат ураження уточнюється, але знищення особового складу ворога та місця його укриття значно знижує ефективність підрозділів збройних сил РФ на Торецькому напрямку.

"Cили оборони України готові діяти рішуче, аби позбавити окупантів можливості загрожувати безпеці українського народу", - наголосили у відомстві.

Удар по росіянах в Торецьку - відео:

Удари ЗСУ по окупантах - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 22 березня українські Повітряні сили завдали влучного удару по командному пункту російської прикордонної застави в селищі Глотово, що розташоване в Бєлгородській області Росії. Об'єкт було успішно знищено, попри посилені заходи маскування ворога.

Авіабаза стратегічної авіації РФ "Енгельс", де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, зазнала значних ушкоджень після атаки українських сил 20 березня. Один з двох майданчиків бази зберігання боєприпасів припинив функціонування.

У ніч на 11 березня українські бійці завдали ударів по території Росії. Зафіксовані влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який переробляє 11 млн тонн нафти на рік і забезпечує 40-50% потреб Москви у дизельному пальному та бензині.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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