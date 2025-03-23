Україна знайшла ефективний метод протидії російським КАБам - деталі від Forbes

Україна використовує ефективні засоби радіоелектронної боротьби, щоб знижувати точність російських КАБ, вказує військовий аналітик.

https://glavred.net/war/ukraina-nashla-effektivnyy-metod-protivodeystviya-rossiyskim-kabam-detali-ot-forbes-10649645.html Посилання скопійоване

"Золота ера" російських КАБів закінчилась / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Про що йдеться у матеріалі:

Російські КАБи почали хибити на сотні метрів від цілей

Україна застосовує унікальні засоби РЕБ, щоб "глушити" авіабомби

Українські засоби радіоелектронної боротьби ефективно зривають наведення російських плануючих бомб, що може свідчити про завершення "золотої епохи" цієї зброї на фронті. Про це пише військовий оглядач Девід Акс у статті для Forbes.

Неофіційний Telegram-канал ВПС РФ "Fighterbomber" стверджує, що керовані авіабомби КАБ або УМПК, оснащені супутниковим наведенням, зазвичай вражають ціль із точністю до 4-5 метрів.

відео дня

Проте на практиці одна з таких бомб, здатна пролетіти понад 40 кілометрів і нести сотні кілограмів вибухівки, демонструє значні відхилення від цілі.

"Такі промахи можуть свідчити про ефективність українських засобів глушіння, які порушують зв'язок між КАБами та навігаційними супутниками, і що ці системи стають дедалі потужнішими та поширенішими", - йдеться у матеріалі.

Девід Акс зазначає, що відеозапис із російського безпілотника, опублікований у мережі, ймовірно, демонструє наслідки українського глушіння в реальному часі. На кадрах дрон кружляє над будівлею поблизу лінії фронту, ймовірно, українською військовою базою, щоб зафіксувати наслідки удару КАБ. Проте вибух відбувається за сотні метрів від об’єкта – у відкритому полі.

За словами, аналітика, подібні великі промахи дедалі частіше фіксуються вздовж лінії фронту, що пов’язано з розширенням зон покриття українських засобів радіоелектронної боротьби у ключових секторах.

"Золота ера божественного УМПК виявилася недовгою. Бомби все ще літають. Але є одна проблема. Всі системи корекції з супутниковим наведенням вийшли з ладу", - зазначив минулого місяця Fighterbomber.

Аналітик робить висновок, що головною причиною такого ефекту є українські засоби радіоелектронної боротьби, які настільки численні й ефективні, що буквально "насичують" лінію фронту.

Через це російські плануючі бомби не можуть отримувати стабільний сигнал від супутників. Відсутність корекції курсу призводить до того, що вони часто збиваються з траєкторії та вибухають далеко від цілі, що підтверджує нещодавно оприлюднене відео.

Давід Акс додає, що Україна застосовує різні типи РЕБ, і хоча зниження точності російських КАБ спостерігається по всій лінії фронту, найсучасніші системи глушіння зосереджені на критичних напрямках, зокрема в Харківській та Запорізькій областях.

Як Україна протидіє КАБам

Новітня установка "Ліма" від команди "Нічна варта" відрізняється від традиційних систем, що просто випромінюють радіошум у бік ворога. Представник команди, що складається з 10 фахівців, у коментарі для Forbes пояснив, що вони використовують "цифрові перешкоди" – це комбінація глушіння, спуфінгу та інформаційної кібератаки на навігаційний приймач.

"Після розгортання системи [радіоелектронної боротьби - ред.] точність бомбардувань спочатку знизилася, а потім, зрозумівши неефективність такого способу знищення і неможливість досягнення мети, противник взагалі припинив обстріли обласних центрів", - стверджує військовий

Давід Акс підкреслює, що деякі КАБи все ще продовжують досягати своїх цілей, що підтверджують нещодавні відеозаписи. Однак, ймовірно, вони атакують ті ділянки, де українські сили ще не розгорнули свої найсучасніші системи РЕБ. Як тільки ці засоби з’являться, бомби почнуть масово відхилятися від курсу, вибухаючи у відкритих полях, а не в місцях розташування українських військових.

Що відомо про КАБи / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, бійці третьої штурмової бригади, зокрема 1-го штурмового батальйону, відновили контроль над населеним пунктом Надія. Як повідомили в Telegram бригади, українські військові повернули під свій контроль територію загальною площею три квадратні кілометри.

Протягом тижня російські окупанти вели активні штурмові дії на Запорізькому напрямку, однак наразі інтенсивність атак знизилася. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, ворог намагається прорвати українську оборону, використовуючи поточну геополітичну ситуацію. При цьому деякі джерела заявляли про масштабний наступ РФ на Запоріжжі, однак ці припущення не підтвердилися.

21 березня Повітряні Сили ЗСУ завдали удару по району зосередження російських військ у місті Торецьк Донецької області. Знищено позиції 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади та 103-го мотострілецького полку, які перебували в укритті та підвалі. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Інші новини:

Що відомо про Forbes Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія. Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі. Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті. У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред