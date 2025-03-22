'Для РФ це просто гра': генерал розповів, чим небезпечна зустріч Трампа з Путіним

Україна та європейські країни не зобов'язані виконувати домовленості, до яких їх не залучали, наголосив Бен Годжес.

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Можливість особистої зустрічі Трампа та Путіна виглядає реальною, / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Годжеса:

Зустріч Трампа та Путіна виглядає реальною

США вважають, що можуть домовитися з РФ без урахування позицій союзників

Україна та ЄС не зобов’язані виконувати домовленості, укладені без їхньої участі

Можливість особистої зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним виглядає реальною, однак її результативність викликає сумніви. Навіть досягнуті домовленості не гарантують реальних кроків до миру. Про це розповів екскомандувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що це (зустріч Трампа та Путіна - Главред) цілком реально. Я цього не знаю напевно, але це, безумовно, виглядає як реальна можливість. Але знаєте, український уряд, а також уряди європейських країн, якщо вони не беруть участі в цьому процесі, то вони не зобов'язані робити те, про що домовляються Білий Дім і Кремль", - зазначив він. відео дня

Генерал зазначив, що така ситуація не нова — від початку війни США вважають, що можуть укласти домовленості з РФ без урахування позицій союзників. Проте в Європі та Україні цю логіку не підтримують.

"Білий дім вважає, що він може просто домовитися з Росією, а всі інші просто вишикуються в шеренгу. І в мене немає відчуття, що хтось в Європі сприймає це так само, включно з Україною. Я думаю, що росіяни також це знають. І для Росії це просто гра, щоб потягнути час, щоб отримати те, що вони хочуть. Вони не мають серйозних намірів, але знову ж таки, я довіряю вашому президенту ( Володимиру Зеленському - Главред) який знає це краще за мене", - наголосив Годжес.

Обіцянки Трампа / Інфогарфіка: Главред

Заяви Трампа і зустріч з Путіним - останні новини

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися найближчими місяцями. Про це заявив спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф в інтерв'ю журналісту Такеру Карлсону.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо завершення війни РФ проти України зараз зосереджені на "питанні поділу земель". За його словами, обговорення триває і невдовзі вдасться досягнути повного припинення вогню.

Як повідомляв Главред, Трамп поки що не встановлював крайній термін для Володимира Путіна щодо погодження режиму припинення вогню з Україною, але зазначив, що такий дедлайн може з’явитися. Трамп впевнений, що домовленість буде досягнута найближчим часом.

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Хто такий Бен Годжес Фредерік Бенджамін Годжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

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