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РФ одним ударом забрала життя цілої родини: деталі цинічної атаки на Запоріжжя

Даяна Швець
22 березня 2025, 10:32
36
За словами голови Запорізької ОВА, кількість жертв зросла до трьох осіб.
РФ одним ударом забрала життя цілої родини: деталі цинічної атаки на Запоріжжя
Ворог вдарив по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ЗОВА

Росіяни великою кількістю "Шахедів" атакували Запоріжжя. На жаль, цинічна атака забрала життя цілої родини. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram, лікарні померла тяжко поранена жінка, тіла доньки і тата витягли з-під завалів.

"Щойно у лікарні померла 38-річна жінка, яка дістала надважких поранень через нічну атаку росіян. Медики понад 10 годин боролися за її життя", - написав Федоров.

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  • Атака на Запоріжжя 21 березня
    Атака на Запоріжжя 21 березня фото: скріншот із відео
  • Атака на Запоріжжя 21 березня
    Атака на Запоріжжя 21 березня фото: скріншот із відео
  • Атака на Запоріжжя 21 березня
    Атака на Запоріжжя 21 березня фото: скріншот із відео
  • Атака на Запоріжжя 21 березня
    Атака на Запоріжжя 21 березня фото: скріншот із відео
  • Атака на Запоріжжя 21 березня
    Атака на Запоріжжя 21 березня Запорізька ОВА
  • Атака на Запоріжжя 21 березня
    Атака на Запоріжжя 21 березня Запорізька ОВА
  • Атака на Запоріжжя 21 березня
    Атака на Запоріжжя 21 березня Запорізька ОВА
  • Атака на Запоріжжя 21 березня
    Атака на Запоріжжя 21 березня Запорізька ОВА
  • Атака на Запоріжжя 21 березня
    Атака на Запоріжжя 21 березня Запорізька ОВА
  • Атака на Запоріжжя 21 березня
    Атака на Запоріжжя 21 березня фото: ДСНС
  • Атака на Запоріжжя 21 березня
    Атака на Запоріжжя 21 березня фото: ДСНС
  • Атака на Запоріжжя 21 березня
    Атака на Запоріжжя 21 березня фото: ДСНС
  • Атака на Запоріжжя 21 березня
    Атака на Запоріжжя 21 березня фото: ДСНС
  • Атака на Запоріжжя 21 березня
    Атака на Запоріжжя 21 березня фото: Нацполіція
  • Атака на Запоріжжя 21 березня
    Атака на Запоріжжя 21 березня фото: Нацполіція
  • Атака на Запоріжжя 21 березня
    Атака на Запоріжжя 21 березня фото: Нацполіція
  • Атака на Запоріжжя 21 березня
    Атака на Запоріжжя 21 березня фото: Нацполіція

За словами Федорова, кількість жертв зросла до трьох осіб.

Голова Запорізької ОВА заявив, що поранення отримали 12 людей, серед яких також є дитина.

"Дві жінки та два чоловіки з травмами середньої тяжкості. Немовля з контузією. Його стан медики також оцінюють, як середньої важкості", - уточнив Федоров.

Атака Росії на Україну 21 березня - що відомо

Як писав Главред, під удар Росії потрапили житлові будинки, дитячий садок та ресторан в Запоріжжі. Російські окупанти атакували місто великою кількістю "Шахедів".

За даними Повітряних сил ЗСУ, противник атакував 179-ма ударними БпЛА типу Shahed. Так, підрозділи Сил оборони минулої ночі збили 100 ворожих БПЛА, 63 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

Повітряний напад РФ відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи.

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Хто такий Іван Федоров

З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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