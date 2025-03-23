США тиснули на Британію щодо України: Стармер розповів, у чому справа

У Білому домі хотіли зміцнити свою дипломатичну лінію щодо України.

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У Британії переконані, що діалог може найкраще вирішити конфлікт / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Що сказав Стармер:

Після суперечки в Овальному кабінеті Білий дім почав тиснути на Британію

Великобританія не піддалась провокаціям Трампа

Після скандалу в Овальному кабінеті США намагалися тиснути на Велику Британію, щоб та піддала різкій критиці поведінку президента України Володимира Зеленського. Однак представники країни вирішили діяти по-іншому.

Як пише The New York Times, про це розповів прем’єр Британії Кір Стармер. За його словами, у Білому домі сподівалися на підтримку, адже очікували, що позиція Британії зміцнить дипломатичну лінію США.

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Однак Стармер переконаний, що найкращою реакцією було не піддаватися на провокації американського президента, а зберігати спокій та послідовність у зовнішній політиці.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

"У день, коли зустріч в Овальному кабінеті між президентом Трампом і президентом Зеленським пройшла не дуже добре, на нас тиснули, щоб ми виступили дуже критично, використовуючи, знаєте, барвисті прикметники, щоб описати те, що відчували інші", - згадав прем'єр Великої Британії.

Суперечка в Овальному кабінеті - що відомо

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася жорстким скандалом. Раптово між Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп.

Згодом, як писав Главред, Дональд Трамп пояснив, що конфлікт із Володимиром Зеленським під час його візиту до Білого дому був частиною стратегії тиску на Україну.

Хоча напередодні Джей Ді Венс заявив, що суперечка між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, яка сталася 28 лютого в Овальному кабінеті, була незапланованою.

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Кір Стармер - що про нього відомо Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року. На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху. Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення. У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти. "Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він. Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями. "Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

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