1,6 млрд фунтів від Великоританії: що відомо про одну з найбільших угод в історії України

В рамках програми буде закуплено понад 5 тисяч ракет ППО.

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Великобританія виділяє 1, 6 млрд фунтів Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, Міноборони України

Що відомо:

Велика Британія виділила Україні 1,6 млрд фунтів

Це одна з найбільших угод в історії України у сфері оборони

Гроші буде виділено на закупівлю ракет ППО

Великобританія виділила Україні 1,6 млрд фунтів. Країни запускають масштабний проект LMM-RapidRanger - одна з найбільших в історії України угод у сфері безпеки та оборони. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Цей проект направлений на зміцнення протиповітряної оборони України. У межах цієї ініціативи буде закуплено понад 5 тисяч високоточних ракет-перехоплювачів LMM (Lightweight Multirole Missile) та пускові установки до них. Ці ракети ефективно знищують російські дрони типу "Шахед".

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"Ця угода – одна з найбільших в історії України у сфері безпеки та оборони. Проєкт на суму 1.6 млрд фунтів стерлінгів спрямований на зміцнення української ППО до 2030 року. Він фінансується за рахунок кредиту, гарантованого британською державною агенцією UK Export Finance (UKEF). Реалізуємо проєкт разом із британською компанією Thales, українськими підприємствами та урядом Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

Ця угода також передбачає локалізацію виробництва та передачу технологій, що посилить стратегічну незалежність у сфері ППО.

Виробництво дронів в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, Зеленський заявив, що цього року Україна хоче встановити рекорд за кількістю та якістю дронів, які виробляються та отримуються від партнерів. Президент закликав партнерів інвестувати в українське виробництво дронів.

Також Зеленський наголосив, що дрони значно змінили характер війни і стануть важливим інструментом для стримування ворога. За його словами, фокус у виробництві буде на дронах для фронту, морських дронах та тих, які здійснюють дальні удари по об'єктах і інфраструктурі ворога.

Крім цього, США інвестували значні кошти в українську індустрію БпЛА, що дозволило Україні започаткувати та масштабувати їх виробництво. Американська допомога також включала фінансування та надання спеціалістів для розробки нового покоління БпЛА.

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