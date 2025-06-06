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"Брудна війна": які країни можуть стати "полем бою" спецслужб України та РФ - WP

Анна Ярославська
6 червня 2025, 12:42
138
І Україна, і РФ давно хотіли вирватися з глухого кута війни на виснаження. Операція Павутина стала сміливою спробою перезавантажити ситуацію.
Зеленський, Малюк, операція Павутина
Малюк поінформував Зеленського про операцію Павутина / Колаж: Главред, фото: ОП, СБУ

Головні тези:

  • Таємні операції можуть перерости в "брудну війну"
  • Київ розробляє нові складні операції
  • Країни, що межують з Україною, можуть стати новими полями битв

Операція Павутина завдала серйозного удару по Росії, і деякі прихильники України сподівалися, що атака може стати проривом у війні. Але, як пише оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус, "те, що нас чекає попереду, схоже, буде кривавим продовженням цього жахливого конфлікту".

Як зазначає Ігнатіус у своїй колонці, президент США Дональд Трамп, який прийшов до влади з обіцянкою завершити російсько-українську війну, 5 червня легковажно порівняв її з "двома маленькими дітьми, що шалено б'ються в парку". Він заявив, що нібито "іноді краще дати їм побитися деякий час, а потім розняти".

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З відходом Трампа від ролі миротворця Україна буде більше, ніж будь-коли, залежати від своїх розвідувальних служб, які продемонстрували здатність завдавати ударів по російських військах у глибині РФ і по всьому світу.

"Лінія фронту всередині України залишиться пекельним пейзажем із безпілотників і артилерії. Але таємні операції можуть перерости в "брудну війну" за межами фронту, з більш цілеспрямованими вбивствами, саботажем і ударами по країнам, які постачають зброю Україні та Росії відповідно", - зазначає колумніст.

Ігнатіус зазначає, що обидві сторони давно хотіли вирватися з тупикової війни на виснаження, і "операція Павутина була сміливою українською спробою перезавантажити ситуацію". Малюк сказав, що підготовка до скоординованих атак на величезній території Росії почалася 18 місяців тому.

"Інші складні операції перебувають у розробці, повідомляють мені джерела в розвідці", - заявив журналіст.

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
​Операція Павутина - що відомо / Інфографіка: Главред ​

За його словами, СБУ і ГУР України змагаються між собою. Служба безпеки роками страждала від заяв про те, що в неї проникла Росія.

"Ось чому складна недільна операція була таким переворотом: вона не була розкрита", - зазначив Ігнтатіус.

З посиланням на джерела в розвідці він заявив, що голова СБУ Василь Малюк проінформував президента Володимира Зеленського про операцію Павутина, але не деяких інших високопосадовців його адміністрації. Про неї нібито навіть не знав ключовий заступник Малюка.

Ознакою суперництва СБУ і ГУР є той факт, що 30 травня, лише за два дні до атаки безпілотників СБУ на авіабази, оперативники Головного управління розвідки розпочали атаку на військову базу в бухті Десантна, що неподалік від Владивостока на Далекому Сході Росії, - найвіддаленішу ціль у цій війні.

"Джерела в розвідці повідомили мені, що під час атаки у Владивостоці використовували комбінацію вантажівок із бомбами і безпілотників, причому безпілотники в основному використовували для відволікання уваги. Метою була 155-та бригада морської піхоти, яка воювала в Маріуполі та в інших боях в Україні. Про це пише видання Kyiv Independent, якому джерела в ГУР підтвердили факт атаки", - йдеться в колонці.

Ігнатіус також повідомив, що СБУ планувала ще одну операцію - цього разу з морськими безпілотниками, з розробкою яких Україні допомогли європейські розвідники.

"Джерела повідомили, що СБУ розглядала можливість відправки морських безпілотників, захованих у вантажних контейнерах, для атаки на кораблі Росії та її союзників у північній частині Тихого океану. Але, мабуть, поки що вони ще не почали ці операції", - заявив журналіст.

За його словами, країни, що межують з Україною, можуть стати новими полями битв у міру продовження війни. Прикладом може слугувати Придністров'я.

"Використовуючи російських перебіжчиків та інші місцеві сили, Україна розглядала можливість проведення операції з нападу на російські війська, але вирішила не відкривати цей новий фронт", - йдеться у колонці.

Небезпека поширення війни зачіпає всі інші країни, які межують з Україною: Білорусь, Польщу, Словаччину, Угорщину та Румунію, а також Німеччину, країни Балтії, Норвегію та Фінляндію.

"Більшість цих країн підтримують Україну, а українські розвідувальні служби використовують столиці Східної Європи як центри для своїх операцій. Занадто легко уявити собі кампанію російських диверсій та погроз убивства, що розширюється, подібних до тих, що почалися минулого року", - зазначає Ігнатіус.

Операція Павутина - головне

Як повідомляв Главред, 1 червня Україна провела спецоперацію в тилу РФ, вразивши цілі на аеродромах РФ "Бєлая", "Дягілєво", "Оленя" та "Іваново". Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

СБУ показала найяскравіші кадри операції Павутина.

У рамках масштабної спецоперації Павутина Росія втратила 41 військовий літак. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, йдеться, зокрема, і про літаки стратегічної авіації РФ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що проведення цієї операції було обґрунтованим кроком для зміцнення безпеки держави, особливо з огляду на постійні ворожі удари по цивільних об'єктах. Він також припустив, що подібні дії можуть повторитися.

Як пише The Atlantic, президент США Дональд Трамп обурений рішенням України провести операцію Павутина. Ця атака нібито викликала гнів і спровокувала нову хвилю дискусій про доцільність подальшої підтримки Києва.

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Хто такий Девід Ігнатіус

Девід Ігнатіус - колумніст, який висвітлює міжнародні справи. Пише колонку про міжнародні відносини двічі на тиждень для The Washington Post.

Ігнатіус написав 12 шпигунських романів: "Phantom Orbit" (2024), "The Paladin" (2020), "The Quantum Spy" (2017), "The Director" (2014), "Bloodmoney" (2011), "The Increment" (2009), "Body of Lies" (2007), "The Sun King" (1999), "A Firing Offense" (1997), "The Bank of Fear" (1994), "SIRO" (1991) і "Agents of Innocence" (1987). "Body of Lies" було екранізовано 2008 року з Леонардо Ді Капріо і Расселом Кроу в головних ролях.
Ігнатіус приєднався до The Post 1986 року як редактор розділу Sunday Outlook. У 1990 році він став іноземним редактором, а в 1993 році - помічником головного редактора ділових новин. Він почав писати свою колонку 1998 року та продовжував це робити навіть під час трирічного перебування на посаді виконавчого редактора International Herald Tribune в Парижі.

Раніше Ігнатіус був репортером The Wall Street Journal, висвітлюючи в різний час сталеливарну промисловість, Державний департамент і Міністерство юстиції, ЦРУ, Сенат і Близький Схід.

Ігнатіус виріс у Вашингтоні, округ Колумбія. Вивчав політичну теорію в Гарвардському коледжі та економіку в Кінгс-коледжі в Кембриджі. Живе у Вашингтоні.

Почесті та нагороди: Команда фіналістів 2018 року, Пулітцерівська премія за службу суспільству; Премія Джорджа Полка 2018 року; Премія міжнародної преси Урбіно 2010 року; Премія закордонного пресклубу 2013 року за коментарі з міжнародних питань; Премія за досягнення всього життя, Міжнародний комітет іноземних журналістів; Орден Почесного легіону, присуджений французьким урядом; Премія Едварда Вайнталя 2004 року; Премія Джеральда Леба 2000 року за коментарі.

Як іноземний редактор The Post Ігнатіус керував висвітленням вторгнення Іраку в Кувейт. Ця робота була відзначена Пулітцерівською премією.

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