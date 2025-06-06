Мобілізація чоловіків 60+: у ВР зробили важливу заяву, кого братимуть першими

Рішення про прийом на службу ухвалюватиме виключно вище військове керівництво для уникнення зловживань.

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Кого дійсно візьмуть у ЗСУ після 60 років

Як уникнути махінацій із контрактами після 60 років

Чоловіки, яким виповнилося 60 років, не матимуть широкої можливості укладати контракти на службу в Збройних силах України. Таке право надаватиметься лише вузькому колу особливо цінних фахівців, чиї знання критично необхідні для оборонного сектору. Про це повідомив народний депутат Федір Веніславський у прямому ефірі телеканалу Еспресо.

Він уточнив, що Міністерство оборони й Генштаб підтримали ідею запровадження добровільної військової служби для чоловіків старшого віку, але наголосили на потребі уникнути зловживань.

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"Ідеться про те, щоб не допустити масового вступу на службу колишніх полковників і підполковників після 60 років із метою укладання контракту, отримання грошових виплат та подальшого перерахунку пенсії з метою поліпшення матеріального становища", — зазначив Веніславський.

Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Саме тому планується обмежити набір до армії лише по-справжньому рідкісними спеціалістами, яких в Україні одиниці, та які мають справді унікальні навички. Їхнє залучення буде можливе лише після ретельного відбору й висновку про придатність до служби.

"Це не буде масове явище. До служби залучатимуться виключно ті громадяни, які будуть визнані придатними до військової служби та яких реально потребує сектор безпеки й оборони", — наголосив Веніславський.

Приймати рішення про укладення контракту для таких осіб зможе виключно вище військове керівництво. Це необхідно, аби не допустити хаотичного вступу на службу осіб пенсійного віку без нагальної потреби, вважає Веніславський.

Мобілізація в Україні - що варто знати

Як писав Главред, в Україні різко посилюють мобілізацію. Пояснюємо, що змінилось та хто втратив бронь з 28 травня.

Також розповідалося, де вводяться пересувні блокпости. Кожен блокпост складатиметься з шести поліцейських, чотирьох військовослужбовців ТЦК, одного працівника ВСП та одного працівника СБУ.

Водночас Кабмін змінив порядок призову українців на військову службу під час мобілізації. Відтепер у реєстрах буде відображатися інформація про вручення повістки.

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Хто такий Федір Веніславський? Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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