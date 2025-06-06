Які квіти ще можна посіяти в червні: 10 оптимальних варіантів

Необхідно підбирати такі види квітів, які витримують спеку і швидко ростуть.

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Які квіти ще можна посіяти в червні / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Домашні квіти. Кімнатні та садові рослини"

Ви дізнаєтеся:

10 оптимальних видів квітів для посадки в червні

Порада блогера-садівника

Якщо ви навесні не встигли посіяти квіти, у червні ще не пізно це зробити. Але щоб результат був якомога кращим, варто знати, які сорти можуть витримувати високу температуру і багато світла, пише Главред. Садівниці Дженніфер Петріц і Анджела Джадд допомогли виданню marthastewart зробити добірку таких квітів.

Автор Youtube-каналу "Домашні квіти. Кімнатні та садові рослини" також розповіла про те, які квіти можна сіяти в червні у відкритий ґрунт.

1. Клеома, або павутинна квітка

Квіти клеоми (Cleome) мають довгі "ніжки", які прикріплені до суцвіття, що нагадує павука.

"Швидкозростаюча квітка-павук ідеально підходить, коли вам потрібна висока тонка рослина. Вона дійсно чудова, насіння швидко проростає за теплої температури. Посійте в червні - і до серпня у вас будуть квіти", - запевнила Петриц.

2. Титонія, або мексиканський соняшник

Мексиканський соняшник (Tithonia rotundifolia) є приголомшливим доповненням до літнього саду.

"Мексиканський соняшник - це як ін'єкція вітаміну С для літньої квіткової клумби. Насіння швидко проростає в умовах тепла і сонячного світла. Теплий помаранчевий колір тітонії чудово підходить для змішування з блакитними шавліями для квіткового шоу пізнього літа", - порадила експертка. Вона також зазначає, що це чудова квітка для зрізання.

3. Африканські чорнобривці

Африканські чорнобривці (Tagetes erecta) - великі кремово-білі пудровідні квіти - чудово поєднуються з будь-яким іншим кольором, тож їх, за словами Петриц, варто додати у свій літній сад. Вони проростають за п'ять днів, і їх можна періодично досаджувати, щоб мати квіти до пізньої осені. До слова, вони можуть цвісти навіть під час заморозків.

4. Цинія

Різнобарвна яскрава цинія (Zinnia spp.) додасть фарб вашому ландшафту.

"Від простих до вишуканих - цинії знайдуться на будь-який смак. Чим більше ви зрізаєте - тим більше вони цвітуть", - каже Джадд.

5. Соняшник

Незважаючи на свою чималу висоту, соняшники (Helianthus) - ще один чудовий варіант літніх квітів.

"Вибирайте мамонтові сорти для насіння або гіллясті для цвітіння і тіні", - радить Джадд.

За її словами, терміни дозрівання різняться, але можна знайти соняшники, які дозрівають приблизно за 50 днів.

6. Настурція

Дзвіноподібні квіти настурцій (Tropaeolum) бувають різних яскравих кольорів - від ніжно-жовтих до яскраво-помаранчевих. Ці квіти не тільки швидко ростуть, а й відлякують шкідників, що робить їх неймовірною рослиною-компаньйоном. Деякі види є кучерявими: вони вишукано плетуться на опору, створюючи яскраву прикрасу.

7. Календула

Квіти календули бувають золотого, помаранчевого, білого та коричневого кольорів. Вона належить до сімейства ромашок. Деякі сорти цієї рослини дозрівають лише за 50 днів. Календула продовжуватиме цвісти до перших заморозків.

8. Волошка

Волошка (Centaurea cyanus) - ще один представник родини ромашок з мініатюрними круглими синьо-фіолетовими квітами і великою кількістю привабливого листя. Ця рослина миттєво наповнить ваш сад кольором і шармом.

9. Космея

Спочатку здається, що космея (Cosmos bipinnatus) випускає тільки велику кількість папоротеподібного листя. Але саме тоді, коли ви думаєте, що це так, з'являються прекрасні квіти, схожі на ромашки. Квіти бувають різних кольорів. Вони швидко розростаються на велику площу, якщо їм це дозволити.

10. Дівочі оченята, або кореопсис

Кореопсис (Coreopsis) відомий своїм швидким ростом і невибагливістю до догляду. Він швидко наповнює сад відтінками жовтого і помаранчевого (а іноді й відтінками червоного і фіолетового) і є надійним вибором для літнього цвітіння.

Дивіться відео про те, які квіти можна сіяти в червні у відкритий ґрунт

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