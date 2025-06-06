Долар пішов в круте піке: що буде з курсом з 9 червня

Гривня зміцнилась, порівняно з попередніми показниками.

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Курс валют на 9 червня / колаж: Главред, фото: pixabay

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Яким буде курс валют 9 червня

На скільки зміцнилась гривня

У понеділок, 9 червня, офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 41,40 грн/дол. Про це йдеться на сайті НБУ.

Зокрема, гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

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Крім того, щодо європейської валюти гривня, в також посилила позиції.

Так, офіційний курс євро на понеділок установлено на рівні 47,27 грн за один євро. Гривня зросла на 11 копійок.

Водночас, на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,39 - 41,42 грн/дол., а євро - 47,26 - 47,28 грн/євро.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий заявив, що ситуація на валютному ринку на наступному тижні буде досить спокійною. Курси валют, як і раніше, будуть мінливими, однак така мінливість не нестиме загрози.

Також повідомлялось, що основні коливання офіційного курсу не вибиватимуться за коридори травня: 41,6-41,9 грн/долар та 45,5-47 грн/євро.

Крім того, аналітики КІТ Group у своєму звіті заявили, що згідно з подальшими прогнозами - на 2-4 місяці - долар може подорожчати до показника 41,80-42,50 грн. Це може статися через зростання імпорту, підвищення інфляції в Україні, або появи значних сигналів щодо ситуації із зовнішнім фінансуванням.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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