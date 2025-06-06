Гнів у Білому домі: у Трампа обговорюють припинення підтримки Києва - The Atlantic

Президент США назвав Зеленського "гарячою головою", яка, на його думку, може підштовхнути світ до Третьої світової війни.

https://glavred.net/war/gnev-v-belom-dome-u-trampa-obsuzhdayut-prekrashchenie-podderzhki-kieva-the-atlantic-10671047.html Посилання скопійоване

Трамп обурений ударами України по Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

США незадоволені, що Україна не погодила з Америкою удари по РФ

У Білому домі обговорюють відмову від підтримки Києва

Трамп не вірить, що саміт із Зеленським і Путіним відбудеться найближчим часом

Президент США Дональд Трамп обурений рішенням України провести операцію Павутина, за результатами якої було завдано ударів по російських військових аеродромах стратегічної авіації.

Як пише The Atlantic з посиланням на трьох чиновників адміністрації та зовнішнього радника Білого дому, ця атака викликала гнів і спровокувала нову хвилю дискусій про доцільність подальшої підтримки Києва.

відео дня

"Захисники Києва святкували атаку як тріумф сучасної війни та попередження президенту Росії Володимиру Путіну. Але ця надзвичайна операція отримала іншу реакцію в Білому домі: гнів", - пише видання.

За інформацією видання, у приватних бесідах із радниками Трамп висловив глибоке невдоволення тим, що Україна пішла на такий крок без узгодження зі Сполученими Штатами.

У Трампа знову активізувалося особисте невдоволення Зеленським. Президент США назвав його "гарячою головою", яка, на його думку, може підштовхнути світ до Третьої світової війни.

"Зеленський не попередив президента США, що збирається завдати ударів углиб по стратегічних силах Росії, що призведе до швидкої ескалації конфлікту, за день до зустрічі в Туреччині", - сказав колишній стратег Трампа Стів Беннон.

Позаштатний автор The Atlantic Джонатан Лемір зазначає, що Трамп у приватному порядку повторив точку зору правих цього тижня, розкритикувавши Зеленського за нібито показуху після атак безпілотників. За словами радника, Трамп був вражений зухвалістю ударів, але вважає, що Зеленському варто було б зосередитися на переговорах між Україною та Росією в Стамбулі.

Лемір нагадав, що після атаки України на тилові території РФ Трамп розмовляв із Путіним і у своїй соцмережі Truth Social виклав плани Кремля щодо нанесення удару у відповідь. За словами глави Білого дому, "це була гарна розмова, але не та розмова, яка приведе до негайного миру". За словами Трампа, Путін заявив, "що йому доведеться відреагувати на нещодавню атаку на аеродроми".

"Трамп не сказав, чи застеріг він Путіна від дій у відповідь, і двоє чиновників адміністрації сказали мені, що він ще не вирішив, що робити далі. Чиновники представили йому варіанти, які включають санкції проти Росії та скорочення американської допомоги Україні. Тим часом Трамп сказав помічникам цього тижня, що він не вірить, що саміт із ним, Зеленським і Путіним - який, як він колись сподівався, буде способом покласти край війні - відбудеться найближчим часом", - повідомив Лемір.

​Операція Павутина - що відомо / Інфографіка: Главред

Операція Павутина - головне

Як повідомляв Главред, 1 червня Україна провела спецоперацію в тилу РФ, вразивши цілі на аеродромах РФ "Бєлая", "Дягілєво", "Оленя" та "Іваново". Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

СБУ показала найяскравіші кадри операції Павутина.

У рамках масштабної спецоперації Павутина Росія втратила 41 військовий літак. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, йдеться, зокрема, і про літаки стратегічної авіації РФ.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, після операції Павутина Росія протягом тривалого часу не зможе здійснювати масовані ракетні обстріли по українських територіях.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що проведення цієї операції було обґрунтованим кроком для зміцнення безпеки держави, особливо з огляду на постійні ворожі удари по цивільних об'єктах. Він також припустив, що подібні дії можуть повторитися.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред