Десятки тисяч штурмовиків РФ пішли в наступ: у The Telegraph дізналися цілі

Близько 125 тисяч російських військових зосереджені біля кордонів Сумської та Харківської областей.

https://glavred.net/ukraine/rf-nachala-nastuplenie-i-perebrosila-desyatki-tysyach-shturmovikov-the-telegraph-10671251.html Посилання скопійоване

Українські військові / колаж: Главред, фото: 38 ОМБр, Вікіпедія

Головне:

Росія вже почала свій літній наступ проти України

Близько 125 тисяч російських військових зосереджені біля кордонів двох областей

Росія вже почала свій літній наступ проти України, однак, малоймовірно, що основними цілями Володимира Путіна є Суми або Харків.

Аналітик Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі зазначає, що літо традиційно стає періодом посилення бойових дій, пише The Telegraph.

відео дня

Зазначається, що український контрнаступ у 2023 році та вторгнення російських військ у Курську область у 2024 році відбулися саме в теплу пору року. Приблизно в цей самий період минулого року Москва почала несподіваний наступ у Харківській області.

"Вибір часу не випадковий. Літня рослинність забезпечує найкраще укриття для наступаючих військ, незважаючи на супутні труднощі - такі як пил і труднощі в приховуванні руху від тепловізорів", - ідеться в публікації.

Видання також підкреслює, що Росія використовувала зимові місяці для підготовки: збільшувала чисельність особового складу, усувала технічні проблеми, покращувала тактичні підходи і зв'язок, а також підвищувала ефективність і мобільність ударних дронів. Зараз вона, ймовірно, хоче перевірити, наскільки ефективними виявилися ці зміни.

Згідно з українською розвідкою, близько 125 тисяч російських військових зосереджені біля кордонів Сумської та Харківської областей. За останні 10 днів росіяни захопили чотири прикордонні села.

/ Главред

Проте, The Telegraph вважає малоймовірним, що Суми або Харків є головними цілями наступу.

"У Росії недостатньо військ на цих напрямках, щоб штурмувати великі міста. Найімовірніше, ці дії покликані відволікти українські сили від більш важливого напрямку - Донецька", - йдеться в матеріалі.

Наступ РФ 2025 - останні новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що десятки тисяч "елітних" штурмовиків РФ готують атаку на місто-мільйонник. Противник намагається стягнути сили ближче до лінії фронту і, ймовірно, готується до нових штурмів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ націлилася на сім областей і готує "ударний кулак". Кремлю необхідно накопичити відповідні ресурси і резерви, пояснив Ігор Романенко.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що війська РФ ведуть наступ по всьому фронту. Росіяни намагаються відновити сили, перегрупуватися, і не збираються зупинятися.

Інші новини:

Що відомо про The Telegraph? The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред