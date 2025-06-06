РФ може вдарити по центру Києва: у Раді навали цілі нових російських атак

Українська сторона має бути в постійній готовності, впевнений Роман Костенко.

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РФ може готувати новий удар по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що відомо:

Одна з цілей можливої атаки - урядовий квартал у Києві

У РФ є готові до вильоту літаки і сформовані ударні групи

Країна-агресор РФ може застосовувати багаторівневий підхід до атак, включно з ударами не тільки по інфраструктурі, а й по керівних центрах, а також, можливо, замахами на ключових представників влади.

"На мій погляд, вони хочуть мститися системно. Це не разова акція. Я вважаю, що українська сторона має бути в постійній готовності", - наголосив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в коментарі для ТСН.ua.

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Він також припустив, що одна з цілей можливої атаки - урядовий квартал у Києві.

"Це моя особиста точка зору: можливо, вони спробують завдати удару по центру ухвалення рішень. Росіянам важлива саме візуальна складова. Звичайні удари вже нікого не шокують, а от створити "гучну картинку" для світу - ось що вони можуть планувати", - пояснив він.

/ Главреда

Крім того, Костенко прокоментував повідомлення в Telegram-каналах про підготовку російських ПКС до нової повітряної атаки.

"У них дійсно є готові до вильоту літаки і сформовані ударні групи. Однак точний час удару, як правило, стає зрозумілим уже безпосередньо перед атакою - за рухами авіації та іншими ознаками", - додав він.

Раніше патрульні показали перші хвилини після удару РФ по Києву. Правоохоронці показали відео перших хвилин після обстрілу, зафіксоване бодікамерою в районі влучання ракети.

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 червня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами і ракетами. У столиці України пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також шляхи метрополітену. Є жертви та десятки постраждалих.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабний ракетно-дроновий удар РФ по Україні і заявив, що РФ повинна відповідати за атаки по Україні.

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Хто такий Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

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