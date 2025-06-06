Залежно від потреб, дитина може отримувати й інші послуги.

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Держава виділить по 50 000 грн дітям: хто у списку / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Хто може розраховувати на виплати від держави

Скільки виплачуватимуть

Кабінет міністрів запровадив одноразову допомогу дітям, які повертаються з окупованих територій або після депортації.

Гроші дадуть змогу батькам або іншому законному представнику створити належні умови для реінтеграції та адаптації дитини на підконтрольній території України, повідомило Мінсоцполітики.

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50 тисяч гривень не впливають на інші соціальні виплати чи субсидії. Для оформлення допомоги необхідно звернутися до Державної служби України у справах дітей.

"Для кожної дитини складається індивідуальний план повернення та підтримки. Він охоплює три пакети допомоги - короткострокову, середньострокову та довгострокову", - йдеться в повідомленні відомства.

Залежно від потреб, дитина може отримувати соціальні, медичні, психологічні, реабілітаційні та юридичні послуги.

Як писав Главред, в Україні вже збиралися підвищити виплати при народженні дитини. У 2021 році йшлося про суму від 50 до 150 тис. гривень. Розмір виплат мав залежати від того, яка за рахунком дитина народжується в сім'ї. Проєкт закону так і не був розглянутий Верховною Радою.

6 листопада 2024 року у Верховній Раді України було зареєстровано проєкт Закону № 12184, згідно з яким допомогу при народженні дитини планувалося нараховувати з огляду на розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановленого на день народження дитини.

Виплату допомоги при народженні дитини планувалося здійснювати одноразово в сумі, що дорівнює 25 прожитковим мінімумам на дитину (64 075 грн), а решту допомоги мали виплачувати протягом 36 місяців рівними частинами, тобто по 5 695 грн щомісяця. Цей проєкт закону також не дійшов до зали парламенту.

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