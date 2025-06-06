Коли в Україні різко знизиться температура: стала відома дата похолодання

Після спеки в Україні суттєво знизиться температура повітря – синоптикиня сказала, коли це станеться.

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Погода в Україні стане холоднішою - коли в Україні різко знизиться температура повітря/ фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні у вихідні, 7-8 червня

Де будуть дощі, зливи і гроза

Коли в Україні різко знизиться температура

Погода в Україні у вихідні, 7 і 8 червня, буде у багатьох областях сонячною і спекотною. А в деяких регіонах варто бути готовими до дощів з грозами.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що через атмосферний фронт у частині областей нашої держави будуть йти короткочасні грозові дощі.

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"Південна частина Європи буде завтра серед сонечка і спеки. А значна частина континенту – у атмосферних фронтах та, відповідно, дощах із грозами. України торкнеться також атмосферний фронт і тому завтра, 7-го червня, у західних, північних областях та подекуди в центрі пройдуть короткочасні грозові дощі", – зазначила Діденко.

На решті території України опадів не очікується.

Синоптикиня зазначила, що спекотна погода буде домінувати, упродовж дня суботи стовпчики термометрів будуть показувати +26…+32 градуси, на півдні та сході буде +32…+34 градуси.

Спека триватиме в Україні і в неділю, 8 червня.

Погода в Європі 7 червня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 7 червня/ meteoprog

Погода в Україні 8 червня/ meteoprog

Погода в Києві у вихідні

У Києві в суботу та неділю пройдуть місцями короткочасні грозові дощі, можливі зливи та град, при грозах шквалисте посилення вітру.

"Будьте обережними при грозі. А автомобілі поставте у безпечне місце, якщо нікуди не поїдете вихідними", – закликала синоптикиня.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні трішки похолодає

З понеділка, 9 червня, в Україні стане трішки прохолодніше. Температура повітря знизиться.

"З понеділка температура повітря знизиться до комфортної – очікується вдень +18…+24 градуси, а на заході навіть подекуди +15…+19 градусів. Різкі перепади атмосферного тиску та температури повітря – особливості найближчих синоптичних днів", – зазначила Діденко.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, буде спека +37 і грозові зливи з градом – Україну накриває небезпечна погода. У деяких областях буде неймовірно спекотна погода, а частину регіонів накриють грозові зливи й град і будуть шквалисті пориви вітру.

Також раніше повідомлялося, що грозові дощі накриють кілька областей – стало відомо, де різко зіпсується погода. У більшості областей завтра очікується спекотна погода, але в кількох регіонах варто бути готовими до дощів з грозами.

Нагадаємо, екстремально сильна магнітна буря накрила Україну – шторм досяг червоного рівня. На початку тижня зафіксували екстремально високу сонячну активність із 8-бальною магнітною бурею.

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