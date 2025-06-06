РФ знайшла слабке місце в обороні ЗСУ і просувається на сході – DeepState

Росіяни просунулися в Бахмутському та Волноваському районах Донецької області.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / колаж: Главред, фото: 38 ОМБр, 31 ОМБр

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Росіяни знайшли слабке місце на схід від Дніпроенергії

Ворог групами піхоти по посадках здійснюють просування

Російські окупаційні війська просунулися у Федорівці Бахмутського району та в районі Комара Волноваського району Донецької області.

Як передає DeepState, у процесі багаторазових спроб просунутися в районі Дніпроенергії в бік Веселого, росіяни знайшли слабке місце на схід від Дніпроенергії та групами піхоти по посадках здійснюють просування в бік Федорівки та Комара.

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"Федорівку противник зрівнює з землею численними обстрілами та здійснює тиск піхотою, яка переважає в кількості нашу. Наразі ще уточнюється остаточне перебування ворога в селі, адже він засвітився на фермі на північних околицях села, а через хаос в обстановці на місцях важко зрозуміти ситуацію до кінця", - йдеться в повідомленні.

Так само росіяни добираються до Комара, де вже фіксуються в різних точках села.

"Але з ураженнями по противнику там краще, тому там вдається їх утримувати більш успішно. Але через те, що в них з'явилася можливість, вони однозначно здійснюватимуть тиск на села", - додали в DeepState.

/ DeepState

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Як повідомляв Главред, у звіті американського Інституту вивчення війни наголошується, що армія країни-агресора Росії готує масштабний прорив на Донбасі і перекидає бригади з трьох ділянок фронту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили РФ на сході та перехопили ініціативу на ключовому напрямку. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в операційній зоні в Донецькій області.

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