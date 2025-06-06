РФ знайшла слабке місце в обороні ЗСУ і просувається на сході – DeepState

Важливе:
- Росіяни знайшли слабке місце на схід від Дніпроенергії
- Ворог групами піхоти по посадках здійснюють просування
Російські окупаційні війська просунулися у Федорівці Бахмутського району та в районі Комара Волноваського району Донецької області.
Як передає DeepState, у процесі багаторазових спроб просунутися в районі Дніпроенергії в бік Веселого, росіяни знайшли слабке місце на схід від Дніпроенергії та групами піхоти по посадках здійснюють просування в бік Федорівки та Комара.
"Федорівку противник зрівнює з землею численними обстрілами та здійснює тиск піхотою, яка переважає в кількості нашу. Наразі ще уточнюється остаточне перебування ворога в селі, адже він засвітився на фермі на північних околицях села, а через хаос в обстановці на місцях важко зрозуміти ситуацію до кінця", - йдеться в повідомленні.
Так само росіяни добираються до Комара, де вже фіксуються в різних точках села.
"Але з ураженнями по противнику там краще, тому там вдається їх утримувати більш успішно. Але через те, що в них з'явилася можливість, вони однозначно здійснюватимуть тиск на села", - додали в DeepState.
Ситуація на фронті - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що армія країни-агресора Росії вже пробувала форсувати річку Дніпро на Херсонщині, але Сили оборони змогли відбити штурм ворога. Сили оборони вже знають про плани росіян спробувати повторити певні дії в Херсонській області.
Як повідомляв Главред, у звіті американського Інституту вивчення війни наголошується, що армія країни-агресора Росії готує масштабний прорив на Донбасі і перекидає бригади з трьох ділянок фронту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили РФ на сході та перехопили ініціативу на ключовому напрямку. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в операційній зоні в Донецькій області.
Більше новин:
- Спеціально постачали для ЗСУ браковані міни: затримано керівників заводу
- ЗСУ контратакували і просунулися на Донбасі: в ISW назвали напрямок
- ЗСУ потужним ударом на сході знищили штурмовиків РФ: названо напрямок
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред