'Хотів одружитись': друзі розповіли про загиблих рятувальників у Києві

Одному з рятувальників було лише 32 роки - він не дожив чотири місяці до свого 33-го дня народження.

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Зʼявилася інформація про загиблих рятувальників у Києві / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Главред, facebook/borislav.bereza

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Під час нічного удару росіян у Києві загинули рятувальники

Одному із загиблих було 32 роки

Інший загиблий навчався на стомалога, але став рятувальником

Троє рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій загинули під час ліквідації наслідків нічної атаки окупантів на Київ, яка сталася вранці 6 червня. Друзі у коментарі Суспільному розповіли про загиблих рятувальників.

Загиблими в Києві виявилися пожежники-рятувальники Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний.

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Данилу Скадіну було лише 32 роки - він не дожив чотири місяці до свого 33-го дня народження. У його житті завжди був спорт. Займався гирьовим спортом в 2016 році. Останні роки ще захоплювався легкою атлетикою.

"Був неодружений, але збирався. На жаль, не судилося", — розповів його друг Сергій Долина.

Народний депутат Борислав Береза опублікував допис, у якому згадує про загиблого рятувальника Данила Скадіна.

"Після оборони Києва у 2022 році він повернувся в свою пожежну частину, де продовжив шлях рятівника. Сьогодні вночі його розрахунок першим прибув для ліквідації наслідків ракетної атаки росіян. І загинув разом із товаришами через повторний удар російською ракетою", - написав Береза.

Тим чсасом подруга загиблого Павла Єзгора пригадує, що з дитинства вони часто проводили час разом у колі спільних друзів. Вона каже, що він умів ладнати з будь-ким.

"Він завжди всіх розбороняв, був дуже щирим та уважним. У школі був відмінником, а згодом навчався на стоматолога, але став рятувальником", — говорить Катерина Васькевич.

Кияни несуть квіти на місце загибелі рятувальників - дивіться відео:

Обстріл Києва 6 червня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 6 червня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами та ракетами. У столиці України пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Є жертви і десятки постраждалих.

Очевидиця Ірина Нечай розповіла у коментарі Главреду про нічний удар загарбників. Жінка зазначила, що після пережитого вона навіть не могла зробити ковтка води, і зараз зі сльозами на очах вона йде на роботу.

Тим часом Росія заявила, що масований нічний удар по Україні був "відповіддю на теракти Києва". Крім того, загарбники заявили, що буцімто завдали удару по підприємствах, що займаються ремонтом, виготовленням військової техніки та безпілотників.

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Що таке ДСНС? Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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