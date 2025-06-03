"У нас немає вибору": Шмигаль заявив, що "Павутина" може повторитися

"Павутина" доводить, що інновації та нові технології відіграють вирішальну роль у цій війні, вважає прем'єр.

https://glavred.net/ukraine/u-nas-net-vybora-shmygal-zayavil-chto-pautina-mozhet-povtoritsya-10670096.html Посилання скопійоване

Шмигаль заявив, що "Павутина" може повторитися / колаж Главред, фото УНІАН

Що сказав Денис Шмигаль:

Для України це була дуже цілеспрямована військова операція

Технології змінюють поле бою

Спецоперація Служби безпеки України під кодовою назвою "Павутина" була необхідна для поліпшення безпекової ситуації на тлі постійних російських атак на цивільну інфраструктуру і населення. Це може повторитися. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю France 24.

За словами глави уряду, для України це була дуже цілеспрямована військова операція, особливо на тлі переговорів, які не приносять прогресу.

відео дня

"Ми вже два місяці пропонуємо повне припинення вогню, а росіяни все ще не погоджуються. Вони продовжують атакувати Україну щоночі, щодня, відбуваються постійні ракетні та безпілотні атаки на цивільну інфраструктуру. Тому в нас немає вибору - ми маємо знищити їхній військовий потенціал і не дати їм можливості це робити", - зазначив Шмигаль.

"Павутина" доводить, що інновації та нові технології відіграють вирішальну роль у цій війні, додав прем'єр. Шмигаль зазначає, що технології змінюють поле бою. Ба більше, він заявив, що Україна має багато інших ідей для покращення цієї можливості.

"Це не просто епізод, це може повторитися. Ми продовжуємо наполегливо працювати. Ви вже можете бачити результати в Чорному морі, і ми звільняємо наш повітряний простір від російських бомбардувальників", - зазначив він.

Водночас він зауважив, що Україна потребує від союзників ракет дальнього радіусу дії, щоб знищити російську логістику на окупованих територіях і поблизу кордону.

Інфографіка: Главред

Спецоперація "Павутина" - що відомо

Як писав Главред, 1 червня сталися потужні вибухи на аеродромах у РФ, уражено понад 40 літаків. Були атаковані військові аеродроми Оленя, Біла, Іваново та Дягилево - там базується стратегічна авіація країни-агресора Росії, якою ворог завдає повітряних ударів по Україні.

Пізніше в СБУ повідомили, що було проведено спецоперацію "Павутиння". Голова СБУ Василь Малюк розповів, що внаслідок успішної спецоперації було уражено 41 ворожий літак стратегічної авіації, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Крім того, удар українських безпілотників глибоко на території країни-агресора, викликав гнів і тривогу серед російських чиновників. Ця подія підкреслила несподівану вразливість авіації, здатної нести ядерну зброю, далеко від фронтових зон, йдеться в матеріалі Bloomberg.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред