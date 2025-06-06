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Понад 400 БпЛА та 40 ракет: розкрито деталі масованої атаки РФ по Україні

Марія Николишин
6 червня 2025, 09:59
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Більшість безпілотників йшла "повзучим наступом" до західних регіонів.
Понад 400 БпЛА та 40 ракет: розкрито деталі масованої атаки РФ по Україні
Атака Росії по Україні / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Вночі Україну атакували 407 дронів та 44 ракети
  • Атака здійснювалася здебільшого з північних регіонів
  • Знищено, приблизно, 30 ракета та 200 безпілотників

Вночі, 6 червня, країна-агресор Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Росіяни запустили понад 400 БпЛА та 40 крилатих і балістичних ракет. Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, офіційно ПС ще не опублікували дані, адже триває підрахунок, бо по Україні росіяни випустили велику кількість засобів повітряного нападу.

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Зокрема, за попередніми даними, вночі Україну атакували 407 дронів та 44 ракети.

Ігнат підкреслив, що атака здійснювалася здебільшого з північних регіонів. Більшість безпілотників йшла "повзучим наступом" до західних регіонів.

"Сьогодні була і балістика, і крилаті ракети повітряного та наземного базування, а також велика кількість ударних БпЛА та дронів-імітаторів. Загалом аж 407 ударних БпЛА застосували сьогодні росіяни по території нашої держави. Також маємо дані щодо застосування ворогом 6 балістичних ракет. Ну і 38 крилатих ракет, більшість з них – знищено. До 30 ракет приблизно було знищено. По ударних безпілотниках маємо також до 200 збиттів", – наголосив він.

Понад 400 БпЛА та 40 ракет: розкрито деталі масованої атаки РФ по Україні
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 червня російські війська атакували територію України ударними безпілотниками з кількох напрямків. Зокрема, російські удари пошкодили житлову інфраструктуру — у Солом’янському районі Києва ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, спричинивши займання.

Пізніше під ворожий удар потрапили окремі райони Львівської області, Луцьк, Тернопіль і Тернопільський район, Рівненський район, Хмельницький район, Київ і агломерація, Білгород-Дністровський район Одеської області, Чернігів, Харків, Полтавський район. Ракетна атака тривала 1 годину 30 хвилин - з 03:10 по 04:40.

Під час атаки по Луцьку ворог застосував 15 БПЛА та 6 ракет. Пошкоджено покрівлю одного з багатоквартирних будинків, багато вибитих вікон у багатоквартирних будинках, пошкоджено комерційні об'єкти та приватні автомобілі. У Тернополі внаслідок атаки є влучання в промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури.

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Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, начальник служби зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ (2018—2024), начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил Збройних сил України(2025—т.ч.), учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

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