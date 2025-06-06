Українцям загрожує штраф у розмірі 34 тисяч гривень: за що і кого каратимуть

Відомо, що одесит у 2024 році отримав штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

https://glavred.net/economics/ukraincam-grozit-shtraf-v-razmere-34-tysyach-griven-za-chto-i-kogo-budut-nakazyvat-10671215.html Посилання скопійоване

Кого можуть оштрафувати на 34 тисячі грн? / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Кому з українців загрожує штраф 34 тисяч гривень

Яка кількість порушників уже оштрафована

Електросамокати стали популярним видом транспорту в українських містах. Однак, не всі українці знають відповідні правила, що користуватися двоколісним транспортом. За недотримання стандартів, українцям може загрожувати штраф у розмірі від 340 гривень до 34 тисяч грн. Про це свідчать дані на платформі Опендатабот.

У повідомленні йдеться, що від початку 2025 року в Україні передали до суду щонайменше 17 справ про порушення правил дорожнього руху водіями електросамокатів, з них 4 – кримінальні. Для порівняння: торік було 64 адміністративні та сім кримінальних справ.

відео дня

За останні два роки 17 водіям самокатів виписали штрафи по 17 тис. грн:

15 – за кермування самокатом у стані алкогольного сп’яніння;

2 – за кермування самокатом у стані наркотичного сп’яніння.

3 з них заборонили керувати транспортними засобами протягом року.

У 2024 році найбільший штраф отримав чоловік, який пʼяним кермував електросамокатом в Одесі, не маючи водійського посвідчення. Суд призначив йому штраф на 34 тис. грн і зобов’язав сплатити судовий збір. Якщо обвинувачений мав водійські документи, його б позбавити прав.

Кількість судових справ, повʼязаних з водіями самокатів / фото: Опендатабот

Штрафи в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні можуть збільшити штрафні санкції за непропуск автомобілів екстрених служб на автошляхах. На сьогодні за ненадання переваги в русі автомобілю швидкої допомоги, поліції або рятувальників передбачено штраф у розмірі 680 грн. Відповідно до законопроєкту №11111, в Україні пропонується збільшити відповідний штраф до 51000 грн.

Як писав Главред, українських водіїв можуть почати штрафувати за перевищення допустимого рівня шуму, що створює їх транспорт. Розмір штрафу за перше порушення становитиме 17 000 грн.

Крім того, керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння в Україні суворо карається. Згідно з КУпАП, за перше таке порушення передбачено штраф у 17 000 гривень та позбавлення водійського посвідчення строком на один рік.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред