Потужні вибухи лунали один за одним: РФ вдарила по Харкову ракетами

Російські окупанти спершу атакували Харків КАБами, після чого атакували місто ракетами.

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РФ атаквала Харків ракетами / Колаж: Главред, фото: скріншот

Що відомо:

РФ вдарила ракетами по Харкову

"Прильоти" були зафіксовані у Київському районі міста

Російські окупанти атакували Харків ракетами. В місті прогриміли потужні вибухи. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

"Місто під ударами ракет. Будьте в укриттях", - написав він.

відео дня

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що у Харкові були "прильоти". Вони були зафіксовані у Київському районі міста.

"Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Інформація уточнюється", - написав Синєгубов.

У Мережі розлетілись фото з моментами вибухів та наслідками ударів по Харкову.

Дивіться відео з вибухами у Харкові:

РФ атаквала Харків ракетами / фото: скріншот

Слід зазначити, що перед цим росіяни били по місту КАБами. Вибухи були зафіксовані також у Київському районі міста у промзоні.

Атака на Україну 6 червня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 6 червня, російські окупанти масовано атакували Україну дронами та ракетами. Загарбники заявили, що буцімто завдали удару по підприємствах, що займаються ремонтом, виготовленням військової техніки та безпілотників.

Під час комбінованої атаки, яка тривала з першої до шостої ранку, ворог випустив по Луцьку 6 ракет і 15 безпілотників "Шахед". Одним із об'єктів, що зазнали удару, став готель "Мотор", де перебувала частина національної збірної України з легкої атлетики.

В загальному під масовану атаку країни-агресора Росії потрапило 9 регіонів України. Наразі ще тривають рятувальні операції у Чернігівській області, там також можуть бути люди під завалами.

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