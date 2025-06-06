Потужні вибухи лунали один за одним: РФ вдарила по Харкову ракетами

Що відомо:
- РФ вдарила ракетами по Харкову
- "Прильоти" були зафіксовані у Київському районі міста
Російські окупанти атакували Харків ракетами. В місті прогриміли потужні вибухи. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.
"Місто під ударами ракет. Будьте в укриттях", - написав він.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що у Харкові були "прильоти". Вони були зафіксовані у Київському районі міста.
"Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Інформація уточнюється", - написав Синєгубов.
У Мережі розлетілись фото з моментами вибухів та наслідками ударів по Харкову.
Дивіться відео з вибухами у Харкові:
Слід зазначити, що перед цим росіяни били по місту КАБами. Вибухи були зафіксовані також у Київському районі міста у промзоні.
Атака на Україну 6 червня - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 6 червня, російські окупанти масовано атакували Україну дронами та ракетами. Загарбники заявили, що буцімто завдали удару по підприємствах, що займаються ремонтом, виготовленням військової техніки та безпілотників.
Під час комбінованої атаки, яка тривала з першої до шостої ранку, ворог випустив по Луцьку 6 ракет і 15 безпілотників "Шахед". Одним із об'єктів, що зазнали удару, став готель "Мотор", де перебувала частина національної збірної України з легкої атлетики.
В загальному під масовану атаку країни-агресора Росії потрапило 9 регіонів України. Наразі ще тривають рятувальні операції у Чернігівській області, там також можуть бути люди під завалами.
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