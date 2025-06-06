На які зарплати можуть розраховувати українці у 2025 році – оцінка НБУ

Висока інфляція зумовлює повільніше підвищення реальних зарплат.

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Зарплати в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

У травні в Україні зросла як кількість нових вакансій, так і резюме

Це дещо пом’якшило проблему браку працівників

Очікування шукачів роботи щодо оплати праці є зіставними з пропозиціями роботодавців

В Україні значно зросла кількість шукачів роботи, а очікування рівня зарплат вже збігаються з можливостями роботодавців. Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

Зазначається, що брак працівників і надалі підтримує зростання номінальних зарплат, проте висока інфляція зумовлює повільніше підвищення реальних зарплат.

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"За даними сайтів пошуку роботи, а також дослідження Державної служби зайнятості, очікування шукачів роботи щодо оплати праці є зіставними з пропозиціями роботодавців, що обмежує потенціал суттєвішого зростання зарплат в майбутньому", - йдеться в документі.

Зарплати в Україні / фото: НБУ

Також, за даними НБУ, у травні зросла як кількість нових вакансій, так і резюме (у середньому вакансії зросли на 7%, а резюме - на 36%).

"Випереджаюче зростання резюме дещо пом’якшило проблему браку працівників, хоча вона залишається суттєвою й надалі обмежує діяльність підприємств. Зберігається також значна невідповідність між професіями", - зазначається у звіті.

Зарплати в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, наступного року в Україні має зрости мінімальна заробітна плата. Про це свідчить проєкт бюджетної декларації Міністерства фінансів. Вже з 1 січня 2026 року її розмір буде становити 8 688 гривень.

Також повідомлялось, що у Кабміні мають намір збільшити розмір мінімальної зарплати в Україні у 2026 році на 688 гривень. Проте профспілки це не влаштовує - вони запропонували збільшити мінімалку до суми понад 12 000 грн.

Водночас, міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що у Міністерстві освіти працюють над можливістю перегляду зарплат для вчителів, попри брак коштів.

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