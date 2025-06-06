Від пекельних +34 до прохолодних +15: в Україні раптово зміниться погода

Погода в Україні 7 червня місцями буде дощовою та грозовою.

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Прогноз погоди в Україні на 7 червня / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 7 червня

Де температура повітря підвищиться до +31 градуса

У яких областях будуть дощі та грози

Погода в Україні 7 червня буде спекотною, але місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпечності у багатьох областях України.

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Прогноз погоди в Україні на 7 червня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 7 червня у північних та західних областях будуть грозові дощі. Погода буде спекотною. Вдень на півдні температура повітря підвищиться до +34 градусів.

Така спека в Україні триватиме і в неділю, а вже з понеділка очікується похолодання. На заході температура повітря опуститься до +15 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 7 червня

В Україні 7 червня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують грозові дощі у північних, західних, Вінницькій, Харківській та Луганській областях. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°, у південно-східній частині місцями сильна спека 35°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 21-26°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +32

За даними meteoprog, 7 червня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+32 градусів. Найнижча температура буде в Одеській області. Там температура повітря опуститься до +17...+27 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 7 червня / фото: meteoprog

Погода 7 червня у Києві

У Києві 7 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасні дощі з грозами. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°; у Києві вночі 18-20°, вдень 30-32°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 7 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, погода до кінця травня в Україні різко зміниться – синоптик розповіла, що станеться. Синоптик дала Главреду ексклюзивний прогноз і розповіла, коли в Україні потеплішає і що буде з погодою до кінця травня.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриє небезпечний шторм – де литимуть грозові дощі з градом та шквалами. Погода в Одесі буде однією з найхолодніших. Там температура повітря підвищиться лише до +19 градусів.

Нагадаємо, спека насувається нестерпна – синоптик попередила про аномалії. Літо в Україні буде з неймовірно контрастною погодою, розповіла Вазіра Мартазінова.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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