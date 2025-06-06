ЗСУ перерізали логістику окупантів: ЗМІ повідомляють про оточення десантників РФ

Росіяни бідкаються, що уся логістика опинилася під вогневим контролем ЗСУ.

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Українські військові порушили логістику росіян у Курській області / Колаж: Главред, фото: 23 ОМБр, скрін з DeepState

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ЗСУ просуваються вглиб Курської області

Українські військові перерізали логістичні шляхи противника

Російські десантники опинилися в оточенні

Українські військові на території Курської області, що у країні-агресорці Росії, продовжують виконувати бойові завдання. Зокрема в районі населеного пункту Тьоткіне ЗСУ майже безперервно атакують росіян.

Як повідомляють росЗМІ, на цьому напрямку зараз для окупантів ситуація патова. Українські військові нібито просунулися до центру Тьоткіно, а також з південного сходу на Попово-Лежачі.

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Росіяни стверджують, що зараз фактично перерізані всі дороги армії РФ, адже будь-які спроби постачання ворожого угруповання роблять невдалими українські дрони та артилерія.

"Наші, переважно десантники, в оперативному оточенні. Очікуваних рішень на відведення чи посилення немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що наразі українські офіційні особи та аналітики не коментують успіхи ЗСУ у Курській області, про які повідомили росіяни.

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у РФ повідомили про те, що ЗСУ вдарили ракетами по скупченню військової техніки росіян у районі АЗС на виїзді з Льгова в Курській області.

Раніше повідомлялося, що найбільша концентрація окупантів фіксується у Курській області поблизу кордону із Сумщиною. Там ворог намагається розширювати зону активних бойових дій.

Напередодні українські воїни-десантники спільно з суміжними підрозділами вчергове взяли у полон десятьох військовослужбовців армії РФ на Курському напрямку.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції Сили оборони України контролювали понад 82 населених пункти. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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