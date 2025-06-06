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Буде спека +37 і грозові зливи з градом: Україну накриває небезпечна погода

Альона Вороніна
6 червня 2025, 11:30
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У деяких областях буде неймовірно спекотна погода, а частину регіонів накриють грозові зливи й град і будуть шквалисті пориви вітру.
Буде спека +37 і грозові зливи з градом: Україну накриває небезпечна погода
Погода в Україні - буде спека +37 і грозові зливи з градом/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у вихідні, 7-8 червня
  • У яких областях буде спека +37 градусів
  • Де будуть грозові зливи з градом і шквалами

Погода в Україні у вихідні, 7 і 8 червня, буде спекотною, місцями будуть грозові дощі, а також подекуди град і шквали.

У найближчі дві доби через надходження спекотної повітряної маси з районів Балканського півострова і Туреччини в Україні суттєво підвищиться температура повітря. Найвищі температури будуть фіксуватися у південних, центральних та східних регіонах. Про це розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

відео дня

Він зазначив, що в неділю, 8 червня, у деяких областях температура повітря навіть підійматиметься до +37 градусів.

При цьому в західній і північній частинах нашої держави прогнозуються грозові зливи, які місцями можуть супроводжуватися шквалистими поривами вітру та градом.

Також синоптик попередив, що суттєво зросте рівень пожежної небезпеки в лісових екосистемах.

Погода в Україні в суботу, 7 червня

У західних областях

У західних областях вночі місцями очікується невеликий короткочасний дощ і гроза, вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями можливі сильні зливи, град і шквали 17-22 м/с. Вітер переважно південного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 градусів, вдень +28…+33 градуси, у Волинській області +23...+28.

У північних областях

У північних регіонах України протягом доби очікуються короткочасні дощі з грозами. Вдень місцями можливі сильні зливи, град і шквали 17-22 м/с. Вітер південний/ південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах+16…+21 градус, вдень +27…+32.

У центральних областях

У центральних областях очікується спекотна погода, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15…+21 градус, вдень +29…+34.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму протягом доби прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 градусів, вдень +28…+33 градуси, на узбережжі морів +24…+29.

У східних областях

У східній частині України очікується спекотна погода, переважно без опадів. Лише на Харківщині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19 градусів, вдень +28…+33.

Погода в Украине 7 июня
Погода в Україні 7 червня/ meteoprog

Погода в Україні в неділю, 8 червня

У західних областях

У західних регіонах України вночі місцями очікується невеликий короткочасний дощ і гроза, вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями можливі сильні зливи, град і шквали 17-22 м/с. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15…+21 градусів, вдень +28…+33 градуси, у районі Полісся +22…+27.

У північних областях

У північних областях вночі місцями пройдуть грозові дощі, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 градуси, вдень +28…+33.

У центральних областях

У центральних областях прогнозується малохмарна та спекотна погода, без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15…+21 градус, вдень +32…+37.

На півдні України

На півдні України та у Криму очікується сонячна та суха погода. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 градусів, вдень +31…+36, на узбережжі морів +25…+30 градусів.

У східних областях

У східних областях збережеться спекотна та суха погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 градусів, вдень +31…+36.

Погода в Украине 8 июня
Погода в Україні 8 червня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, грозові дощі накриють кілька областей – де різко зіпсується погода. У більшості областей очікується спекотна погода, але в кількох регіонах варто бути готовими до дощів з грозами.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде похолодання – стало відомо, які регіони накриють грозові дощі. Погода у Херсоні буде найспекотнішою. Там температура повітря підвищиться до +30 градусів.

Нагадаємо, екстремально сильна магнітна буря накрила Україну – шторм досяг червоного рівня. На початку тижня зафіксували екстремально високу сонячну активність із 8-бальною магнітною бурею.

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Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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