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Росія може повторити масований удар по Україні: Жданов оцінив ризики

Сергій Кущ
7 червня 2025, 00:50
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За його словами, остання атака не стала несподіванкою.
Росія може повторити масований ракетний удар: Жданов попередив про небезпеку
Росія може повторити масований ракетний удар: Жданов попередив про небезпеку / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Чи вдарить РФ по Україні найближчим часом
  • Які проблеми з'явилися в окупантів

У ніч на 6 червня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні - це максимум, на який сьогодні здатна Росія.

З такою заявою в коментарі ТСН виступив військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, РФ може повторити атаку найближчими днями, а остання атака не стала несподіванкою.

"Ми очікували такого удару. Уже минув понад місяць. Росія останні півроку зазвичай раз на місяць проводить такі ракетно-шахедні масовані удари, іноді намагаючись їх повторити через один-два дні, як це було 9 травня. Але це на сьогоднішній день максимум", - зазначив експерт.

За його словами, операція "Павутина" дуже сильно підкоригувала цей масований удар.

"Вони його готували, але обставини змусили їх бити так, як вони б'ють. Цілком імовірно, що може бути повтор", - заявив Жданов.

За його словами, наступна атака навряд чи буде потужнішою, оскільки у РФ є проблеми з носіями.

"Із літаками у РФ настає проблема. Залишається тільки балістика. І бачите, вони навіть висунули носії "Калібрів", чого теж давно не було, і в такій кількості пустили їх по нашій країні. Тому я не виключаю, що може бути повтор через один-два, може, три дні. Але навряд чи він буде потужнішим, ніж сьогоднішній удар", - підсумував експерт.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, вранці 5 червня російська окупаційна армія завдала авіаційного удару по Херсону. Протягом усього п'ятнадцяти хвилин по центру міста прилетіли чотири російських КАБа. Під ворожий удар потрапила будівля обласної адміністрації.

Пізніше російська авіація вдруге за день завдала удару керованими авіабомбами по будівлі Херсонської обласної державної/військової адміністрації. Унаслідок атаки споруду фактично знищено.

Уночі 5 червня низку регіонів України атакували ворожі дрони. Зокрема, під удар потрапили Харків і Прилуки.

У Прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина - дружина, донька (патрульна поліцейська) та її однорічний син.

Під час дронової атаки рятувальники разом із пожежно-рятувальною командою перебували на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.

У Харкові на двох локаціях ворог ударив безпілотниками по житлових кварталах. 18 людей травмовано, серед них - 4 дітей.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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війна в Україні Олег Жданов
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