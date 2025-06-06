Нічна атака на Київ: патрульні показали перші хвилини після удару

Правоохоронці показали відео перших хвилин після обстрілу, зафіксоване бодікамерою в районі влучання ракети.

https://glavred.net/war/nochnaya-ataka-na-kiev-patrulnye-pokazali-pervye-minuty-posle-udara-10671284.html Посилання скопійоване

Патрульні та рятувальники евакуювали мешканців після влучання ракети / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот з відео

Читайте в матеріалі:

Хто і як рятував людей після обстрілу

Що показали камери патрульних із місця удару

Як реагують правоохоронці та служби столиці

У ніч на 6 червня російські війська завдали чергового ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки є загиблі та травмовані, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та один із закладів освіти. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

"Київ: ворог підло та цинічно обстріляв столицю. На жаль, є травмовані й загиблі, пошкоджені будинки, заклад освіти та автомобілі", — повідомили правоохоронці. відео дня

За інформацією поліції, у мережі оприлюднено відео з бодікамер патрульних, які прибули на місце влучання в одному з житлових будинків Солом’янського району. На кадрах — перші хвилини після обстрілу.

Також у поліції повідомили, що патрульні спільно з рятувальниками допомагали місцевим мешканцям евакуюватися та супроводжували їх до безпечних місць.

"Ми надавали необхідну допомогу та забезпечували під’їзд спецтранспорту. Дякуємо нашим Силам оборони, Повітряним силам ЗСУ, мобільним групам, поліцейським, медикам, рятувальникам — усім, хто щоночі стоїть між життям і смертю, хто рятує, допомагає, евакуює, нерідко ціною власного життя. Наші щирі співчуття команді ДСНС та родинам загиблих рятувальників...", — йдеться в повідомленні поліції.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 червня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами та ракетами. У столиці України пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Є жертви і десятки постраждалих.

Крім того, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі X заявив, що таким чином Росія "відреагувала" на втрату власної стратегічної авіації.

Водночас, президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабний ракетно-дроновий удар РФ по Україні та заявив що РФ має відповідати за атаки по Україні.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред