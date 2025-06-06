Тіла з 8-го поверху впали у підвал: у Луцьку РФ вбила молоду пару закоханих

Іванка та Микола дуже кохали одне одного та планували одружитись.

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У Луцьку загинула пара закоханих / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот із відео

Що відомо:

РФ атакувала Луцьк "Шахедами" і ракетами

Внаслідок удару обвалилась частина будинку

У Луцьку загинула молода пара закоханих

У Луцьку внаслідок ворожої атаки в багатоповерховому будинку загинула молода пара. Іванка та Микола кохали одне одного та вже планували одруження. Про це розповіла їхня знайома, яка прийшли до зруйнованого будинку. Відео вже розлетілось в Мережі.

Жінка розповіла, що після "прильоту" з хлопцем та дівчиною не було зв'язку.

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"Вони були разом дуже багато років і планували одружитися", - плачучи розповідає жінка.

Журналіст, який працює на місці трагедії, зазначив, що рятувальники знайшли тіла хлопця та дівчини. Вони мешкали на 8 поверсі, а тіла знайшли на рівні підвалу.

"Рятувальники кажуть, що знайшли тіла хлопця та дівчини, вони були у підвалі. Після попадання їхня квартира, спальня кімната, все перекриття обвалилося і їхні тіла знаходяться у підвалі будинку. Їх поки не виносять, намагаються до них дістатися, але вже підтвердили, що ці молоді люди загинули", - сказав журналіст.

Водночас варто зазначити, що офіційно підтверджена лише загибель хлопця.

"На жаль, станом на цю хвилину маємо одного загиблого від ворожого удару, молодого хлопця, якого рятувальники знайшли під завалами багатоповерхового будинку. Вічна памʼять. Щирі співчуття рідним та близьким", - написав мер Луцька Ігор Поліщук.

Кількість постраждалих від атаки РФ у місті зросла до 27.

Атака на Україну 6 червня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 6 червня, російські окупанти масовано атакували Україну дронами та ракетами. Загарбники заявили, що буцімто завдали удару по підприємствах, що займаються ремонтом, виготовленням військової техніки та безпілотників.

Під час комбінованої атаки, яка тривала з першої до шостої ранку, ворог випустив по Луцьку 6 ракет і 15 безпілотників "Шахед". Одним із об'єктів, що зазнали удару, став готель "Мотор", де перебувала частина національної збірної України з легкої атлетики.

В загальному під масовану атаку країни-агресора Росії потрапило 9 регіонів України. Наразі ще тривають рятувальні операції у Чернігівській області, там також можуть бути люди під завалами.

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