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Зрадив після весілля: чоловік Лорак прийняв складне рішення

Олена Кюпелі
6 червня 2025, 21:59
117
Чоловік Лорак Ісаак Віджраку вирішив кардинально змінити своє життя.
Исаак Виджраку, Ани Лорак
Ісаак Віджраку та Ані Лорак нещодавно одружилися/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

  • Що відомо про зміни в житті Віджраку
  • Чим він тепер займатиметься

Іспанський йога-масажист і тепер уже офіційний чоловік зрадниці Ані Лорак Ісаак Віджраку змінив свою професію.

Віджраку після весілля з Лорак прийняв складне рішення і змінив свою професію. Тепер він не йога-інструктор і не масажист, а підприємець.

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Набравши аудиторію у своїх соціальних мережах завдяки запроданці-дружині, Віджраку взявся будувати бізнес на продажу прикрас. Але не простих, а з нумерологічним змістом. Грубо кажучи, Віджраку тепер продає талісмани.

Чоловік Лорак прийняв важливе рішення
Чоловік Лорак прийняв важливе рішення / Фото Instagram/isaac_vidjrakou

"Я завжди вірив, що числа мають особливу силу... Сьогодні ця сила втілилася в щось реальне. Дізнайтеся свій номер", - рекламує чоловік Лорак своє нове захоплення.

Крім того, Віджраку ще проводити "індивідуальні нумерологічні сесії". Що ж, тепер ЗМІ можуть "величати" чоловіка Лорак не "масажист" і "йога-інструктор", а "бізнесмен" і "підприємець".

Раніше зрадниця Лорак нарвалася на хейт з боку українських жінок, коли презентувала новий трек до Дня захисту дітей. Але шанувальники не оцінили такий вчинок артистки і нагадали їй, що поки вона заробляє рублі в РФ, в Україні гинуть діти від російських ракет. Деякі користувачі соцмережі навіть написали нецензурні слова на адресу Лорак.

Чоловік Лорак прийняв важливе рішення
Чоловік Лорак прийняв важливе рішення / Фото Instagram/isaac_vidjrakou

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Ані Лорак - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість із розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.

Також раніше зрадниця Ані Лорак повідомила, що скоро вийде її нова пісня. Лорак часто критикують за мовчання про війну в Україні, зовнішній вигляд і роман з іспанцем Ісааком Віджраку, якого вважають альфонсом. Але цього разу під удар потрапила і творчість співачки.

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Хто така Ані Лорак

Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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