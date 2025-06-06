Буде свій сценарій: Жданов розповів, як може закінчитися війна в Україні

Експерт наголосив на важливих моментах, які потрібно враховувати в контексті війни в Україні.

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За яким сценарієм закінчиться війна в Україні / Колаж: Главред, фото: 71 ОЄБр, Главред

Що сказав Жданов:

В Україні буде реалізований лише власний сценарій

Ситуація в Україні відрізняється від того, що відбувалося у Кореї чи Грузії

Багато хто у контексті закінчення війни в Україні згадує так звані корейський чи грузинський сценарії. Однак у нинішній ситуації жоден з них не можна буде точно повторити.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. Він пояснив, що, наприклад, корейський сценарій закінчився створенням держави, а ось кремлівський диктатор Путін зараз включив українські території до складу країни-агресорки Росії.

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"Ось у чому різниця. Ось у чому особливість нашої ситуації, яка унеможливлює "корейський сценарій". На окупованих територіях Путін не збирається створювати нову Україну, він сам унеможливив цей сценарій, включивши наші території до складу РФ", - додав експерт.

Натомість грузинський сценарій неможливий через те, що Європа у жодному разі не перестане підтримувати Україну. На це вказує зокрема й те, що Rheinmetall будує свої заводи на нашій території, а європейці включили Україну до свого плану переозброєння Європи на 150 мільярдів євро.

"Зверніть увагу, Урсула фон дер Ляйєн постійно педалює тему переговорів про вступ України до Євросоюзу, постійно потребує прискорення процесу. Вже цього року можуть розпочатися переговори щодо суті вступу України до ЄС. Я так розумію, що Європі вже не так важливо, чи буде наша територія на 50 км кв більше або на 50 км кв менше. Вона нас уже затягує, як лійка. Ось і Мерц підписав допомогу Україні на 5,7 мільярда євро, а це ж про щось говорить", - наголосив Жданов.

Тому єдиний сценарій закінчення війни в Україні, який може бути реалізований - це український.

Сценарії закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що політичний та економічний експерт Тарас Загородній припустив, що ймовірний сценарій завершення війни наступного року залежить від багатьох факторів. Головний із них у тому, що Путін, судячи з усього, нічого не збирається припиняти.

Раніше аналітики JPMorganChase прогнозували, що активні бойові дії між Росією та Україною можуть припинитися вже найближчим часом - імовірно до кінця червня 2025 року.

Напередодні британське видання The Times визначило чотири можливі сценарії розвитку війни в Україні, які впливатимуть на дії президента США Дональда Трампа. Серед цих сценаріїв є як сприятливі для України, так і негативні.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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