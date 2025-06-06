Експерт розкрив дані розвідки щодо масштабного переміщення сил РФ до Білорусі

Стало відомо, скільки Росії знадобиться часу для переміщення багатотисячного угруповання.

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Чи є загроза масштабного наступу РФ з території Білорусі / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, МО Беларуси

Що сказав Селезньов:

Наразі невідомо, які ресурси Росія залучить для навчань у Білорусі

Для аналізу потенційних загроз потрібно відстежувати переміщення окупантів

Президент України Володимир Зеленський під час саміту лідерів Бухарестської дев'ятки натякнув на можливу атаку країни-агресорки Росії із білоруської території.

Україні й справді не варто виключати будь-якого сценарію. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

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За його словами, очевидним є те, що президент має доступ до значно більшої кількості інформації, але для аналізу цього сценарію потрібно розуміти, які ресурси зможе залучити Росія для проведення спільних навчань із білорусами цього року.

"Нагадаю, що у лютому 2022 року росіяни задіяли близько 40 тисяч військових для атаки на Київ. Якщо цього разу буде менше, то, можливо, йтиметься лише про прикордонний конфлікт, але про масштабну повторну атаку на Київ – навряд чи", - наголосив експерт.

При цьому наразі невідомо, яку кількість ресурсів буде залучено, але перекидання навіть 40 тисяч особового складу, а також техніки, озброєння та боєприпасів може тримати щонайменше кілька місяців.

"Наразі наша розвідка не повідомляє про масштабне переміщення ворожих сил на територію Білорусі. Щодо ймовірності атак, то не варто виключати жодного сценарію - ні щодо України, ні щодо Польщі, ні щодо країн Балтії", - попередив Селезньов.

Загроза нападу Росії з території Білорусі - останні новини

Нещодавно в ДПСУ повідомляли, що на території Білорусі не фіксується формування ударного угруповання, яке могло б становити безпосередню загрозу Україні.

Раніше ізраїльський воєнний оглядач Давид Шарп заявляв, що на тлі заяв про військові навчання у Білорусі поруч із українським кордоном, ЗСУ, ДПСУ та інші Сили оборони мають бути залучені до постійного відстеження та аналізу перекидання військ країни-агресорки Росії до Білорусі.

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський під час саміту Тримор’я попередив про можливу загрозу нового наступу з боку Росії через територію Білорусі. До цього Росія та Білорусь оголосили про пдготовку до стратегічних навчань "Запад-2025" на території Білорусі.

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Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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