"Готуються нові кроки": Зеленський - про переговори делегації у США

Українська делегація мала у США "хороші зустрічі" на всіх рівнях.

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Зеленський - про переговори у США / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Що відомо:

Українська команда провела переговори у США

Сторони готують нові спільні політичні та економічні кроки

Українська делегація провела переговори з командою Трампа у Вашингтоні. Президент України Володимир Зеленський розповів деталі.

Команда доповіла президенту щодо візиту. Сторони обговорювали оборонну підтримку для України, санкції проти РФ, дипломатичні перспективи, захист свободи та протидію російській дезінформації.

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"Детально представили партнерам справжні наміри російського керівництва. Попри багатослівʼя на перемовинах і в медіа російська армія готується до подальших бойових дій і можливості розширити війну. Також представили інформацію про спроможності російського воєнного виробництва й заробітки Росії від нафти та інших джерел, які повинні бути обмежені заради миру", - сказав Зеленський.

Зеленський наголосив на тому, що українська делегація мала хороші зустрічі на всіх рівнях. З боку США у переговорах брали участь адміністрація США, Держдепартамент, Конгрес, громадські діячі та аналітичні центри, медіа.

Сторони готують нові спільні політичні та економічні кроки.

"Цінуємо ту силу, із якою законопроєкт сенаторів Грема і Блюменталя щодо санкції проти Росії та її спільників за війну може реально наблизити мир. Вдячні всім, хто допомагає", - зазначив Зеленський.

Переговори у Вашингтоні - останні новини

Як повідомляв Главред, глава ОП Андрій Єрмак у Вашингтоні зустрівся із спецпредставником США Віткоффом. Під час розмови сторони обговорили перебіг перемовин між українською та російською делегаціями в Стамбулі. За його словами, позиція РФ залишається неконструктивною.

Згодом він зустрівся з Рубіо - держсекретарем США та в.о. радника з нацбезпеки. Вони обговорили ситуацію на фронті, обмін полоненими та повернення заручників та українських дітей, яких окупанти викрали та незаконно вивезли з України. Також Єрмак наголосив на необхідності посиленні ППО України.

4 червня Андрій Єрмак виступив із заявою перед сенаторами США. Він заявив, що Україна завжди виконує свої зобов’язання, у тому числі щодо симетричної відповіді на атаки.

"Свого часу ми віддали Росії стратегічні бомбардувальники, бо хотіли миру і гарантій. Але Росія використала їх проти нас, обстрілюючи наших людей. Тепер частина їхньої стратегічної авіації знищена акцією відплати. Ми не починали цю війну. Але маємо її завершити", - зазначив він.

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