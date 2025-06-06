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Ціль не Україна: військовий попередив, що РФ готується до масштабного наступу

Анна Косик
6 червня 2025, 14:52
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Декільком країнам-партнерам України вже зараз потрібно подбати про власну оборону.
войска НАТО, Путин
Європейці вже зараз мають посилювати свою оборону / Колаж: Главред, фото: nato.int, kremlin.ru

Що сказав Чечеринда:

  • Загроза нападу Росії на країни ЄС більш ніж реальна
  • Європа має зайнятися власною обороною
  • Країнам ЄС не варто покладатися на постачання зброї з США

Для країн Європейського Союзу існує реальна загроза зі сторони країни-агресорки Росії, яка вже за кілька років може бути готовою до повноцінного збройного наступу.

Про це в етері Ранок.LIVE заявив український військовослужбовець Єгор Чечеринда. За його словами, ця ситуація потребує термінового переосмислення країнами ЄС підходу до власної безпеки.

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"Європі треба самі займатися своєю обороною і виробництвом зброї. Адже гроші в Європі є, але потужностей військових, виробництва тим більше швидко обмаль. А Росія вже за 2-3 роки, за 4 роки буде готова до збройного нападу і на територію Європейського Союзу", - наголосив він.

Чечеринда зазначив, що вже є перші сигнали, які свідчать про підготовку РФ до масштабної війни проти європейських країн. Наприклад, зараз в країні-агресорці триває посилена мілітаризація, а Кремль налагоджує співпрацю з Північною Кореєю.

"Росіяни і самі клацають цю зброю, і активно використовують північно-корейську зброю", - додав він.

В той же час США дедалі більше дистанціюються від питання захисту Європи, тому країнам-членам ЄС треба терміново спрямовувати інвестиції у власне виробництво, а не покладатися на постачання Штатів.

Напад Росії на європейські країни - що відомо

Раніше керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов спрогнозував, що Росія готуватиметься до нової агресії щодо Європи незалежно від того, чим закінчаться можливі переговори про припинення вогню в Україні.

Напередодні директор агентства військової розвідки Нідерландів Пітер Рісінк заявив, що найбільшу загрозу становить постійне нарощування Росією військової потужності напередодні можливого майбутнього конфлікту.

Нагадаємо, як писав Главред, політичний експерт Тарас Загородній вважає, що Росія може здійснити атаку на Естонію, використавши для цього війська Північної Кореї.

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Хто такий Єгор Чечеринда?

Єгор Чечеринда — український новинар та телеведучий, пише Вікіпедія.

У листопаді 2023 року Чечеринда приєднався до лав Збройних сил України, залишивши роботу на одному з українських телеканалів. На момент приєднання мав звання капітана.

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