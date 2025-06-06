Зірка "Беверлі-Хіллз" продемонструвала розкішне тіло у 53 роки

Коротко:
- Як зараз виглядає Дженні Гарт
- Що вона розповіла про своє тіло
Зірка популярного серіалу "Беверлі Гіллз" Дженні Гарт продемонструвала свою підтягнуту фігуру у своїй першій фотосесії нижньої білизни.
Як пише Page Six, 53-річна зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" у четвер опублікувала в Instagram свою нову кампанію
"Я ніколи не думала, що робитиму свою першу фотосесію спідньої білизни в 53 роки... але ось і все!" - захоплено написала в підписі ведуча подкасту "I Choose Me".
"І я ніколи не відчувала себе більш впевнено або комфортно у своїй шкірі", - додала вона.
На першій світлині Гарт позувала в безшовному блідо-блакитному бюстгальтері та трусиках від бренду. На другому знімку вона продемонструвала чорний бюстгальтер без кісточок.
На наступній світлині акторка позувала в бежевому бюстгальтері та трусиках з розстебнутою синьою сорочкою, що спадала з її плечей.
А на останньому знімку мама трьох дітей демонструвала жовту сорочку на ґудзиках, натягуючи джинси поверх нижньої білизни.
"Я пишаюся тим, що є частиною цього моменту - не тільки тому, що це вперше для мене, а й тому, що це з брендом, який щиро підтримує жінок на кожному етапі життя, включно з менопаузою", - додала Гарт у підписі до фотографії.
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