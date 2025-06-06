Банкомати ПриватБанку припинять роботу: коли чекати відновлення

Зупинка роботи банкоматів ПриватБанку пов'язана з технічними роботами.

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Банкомати ПриватБанку тимчасово припинять роботу / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

Банкомати ПриватБанку тимчасово припинять роботу

Банкомати припинять роботу через технічні роботи

Банкомати ПриватБанку припинять свою роботу. У певний період будуть недоступні будь-які операції у банкоматах. Про це почали попереджати користувачів у додатку банку, пише Главред.

У тексті повідомленні вказано, що обмеження роботи пов'язане з технічними роботами. Вони будуть проведені у 7 червня у період з 00:05 до 5:00.

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"У зв'язку з цим буде відсутня можливість виконати будь-які операції за допомогою банкоматів. Перепрошуємо за незручності!" - йдеться у тексті повідомлення.

Банкомати ПриватБанку припинять роботу / фото: скріншот

Ліміти на перекази банків - що відомо

Як писав Главред ще в грудні, в Україні можуть ввести новий ліміт на переказ коштів. Мова йде не лише про перекази з картки на картку, а й про перекази IBAN.

Згодом в НБУ сказали, кому "світять" обмеження. Повідомлялися, що ліміти на перекази "з картки на картку" стосуватимуться лише 1% клієнтів банків.

Заступник виконавчого директора НАБУ Дмитро Глінський згодом заявив, що ліміт на карткові перекази можуть скасувати. Однак це можливо лише за умови, що банки навчаться самостійно виявляти "ризикових" клієнтів.

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Що відомо про ПриватБанк? ПриватБанк — найбільший за розмірами активів український банк і лідер роздрібного банківського ринку України, зареєстрований 19 березня 1992 року. Одним із перших запровадив в Україні сучасні цифрові банківські послуги та унікальні технологічні рішення, що дозволяють клієнтам користуватися більшістю послуг дистанційно через Приват24. Ініціатором створення, його першим головою правління був український бізнесмен та політик Сергій Тігіпко, пише Вікіпедія.

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