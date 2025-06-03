Операція 'Павутина': Генштаб назвав точну кількість знищених літаків РФ

Дрони СБУ вдарили по аеродромах углибині РФ, завдавши найбільших втрат авіації РФ з початку повномасштабного вторгнення.

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Генштаб підтвердив знищення 41 літака РФ від ударів СБУ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Під час спецоперації "Павутина" Україна ліквідувала 41 військовий літак РФ

Раніше повідомлялось про 12 знищених літаків

Ліквідовано стратегічні бомбардувальники та інші види літаків

Росія втратила 41 військовий літак у межах масштабної спеціальної операції "Павутина", яку організувала Служба безпеки України. До цього числа входять як стратегічні бомбардувальники, так і інші типи бойових повітряних суден. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

У Генштабі уточнили, що після ретельного аналізу додаткової інформації, отриманої з різних джерел, та її верифікації, було підтверджено знищення 41 російського військового літака. Серед уражених літаків — стратегічні бомбардувальники, зокрема ті, які Росія використовувала для запуску крилатих ракет по території України.

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Ці дані суттєво перевищують попередні цифри: зранку Генштаб у щоденному зведенні повідомляв про знищення 12 ворожих літаків. Проте вже після оновлення даних цифра російських втрат значно зросла.

Операція "Павутина", організована СБУ, стала однією з найуспішніших за втратами авіації ворога з початку повномасштабного вторгнення Росії. У ході цієї операції українські дрони атакували російські військові аеродроми вглибині території РФ, де базувалися літаки.

Спецоперація "Павутина" / Інфографіка: Главред

Операція СБУ "Павутина" - що відомо

Нагадаємо, 1 червня Україна атакувала кілька російських авіабаз, зокрема "Бєлая" в Іркутській області. Супутниковий знімок, оприлюднений OSINT-аналітиком Крісом Біггерсом, показує ураження щонайменше чотирьох літаків: трьох Ту-95МС і одного Ту-22М3.

Спецоперація СБУ "Павутина", внаслідок якої було уражено 41 російський стратегічний літак, готувалася понад півтора року під особистим контролем президента Зеленського. Для атаки СБУ доставила до РФ FPV-дрони, заховані в дерев’яних будиночках на вантажівках. У потрібний момент дрони дистанційно запустили по авіабазах.

Знищено Ту-95, Ту-22М3, А-50 — ключові літаки стратегічної авіації РФ. Вартість одного дрона — до $600, літаків — понад $100 млн.

СБУ офіційно підтвердила свою участь у спецоперації "Павутина", внаслідок якої було уражено 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах РФ. Збитки для ворога оцінили в 7 мільярдів доларів.

Як повідомляв Главред, операція СБУ "Павутина" спричинила паніку в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації РФ з ядерним потенціалом. За даними Bloomberg, удари дронів глибоко в тилу знищили або пошкодили щонайменше 11 бомбардувальників, включно з Ту-95 і Ту-22. Попри це, Кремль не планує зменшувати інтенсивність ударів по Україні.

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