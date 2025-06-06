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Засипає градом і ламає дерева: люта негода накрила Україну

Сергій Кущ
6 червня 2025, 19:55
546
У Мережі користувачі публікують фото і відео наслідків.
Україну накрив град
Україну накрив град / Колаж Главред, фото: соцмережі

Ви дізнаєтеся:

  • Де розбушувалася негода
  • Якою буде погода найближчими днями

Величезний град випав в Україні. Негода вирувала на Житомирщині та в Хмельницькій області.

У Мережі користувачі публікують фото і відео - подвір'я людей всипані градинами розміром із перепелине яйце.

відео дня

Місцеві пабліки повідомляють, що сильний вітер повалив дерева.

Зазначимо, що погода в Україні у вихідні, 7 і 8 червня, буде спекотною, подекуди будуть грозові дощі, а також подекуди град і шквали.

У найближчі дві доби через надходження спекотної повітряної маси з районів Балканського півострова і Туреччини в Україні істотно підвищиться температура повітря. Найвищі температури фіксуватимуться в південних, центральних і східних регіонах.

Погода в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, буде спека +37 і грозові зливи з градом - Україну накриває небезпечна погода. У деяких областях буде неймовірно спекотна погода, а частину регіонів накриють грозові зливи та град і будуть шквалисті пориви вітру.

Також раніше повідомлялося, що грозові дощі накриють кілька областей - стало відомо, де різко зіпсується погода. У більшості областей завтра очікується спекотна погода, але в кількох регіонах варто бути готовими до дощів із грозами.

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