Засипає градом і ламає дерева: люта негода накрила Україну

Ви дізнаєтеся:
- Де розбушувалася негода
- Якою буде погода найближчими днями
Величезний град випав в Україні. Негода вирувала на Житомирщині та в Хмельницькій області.
У Мережі користувачі публікують фото і відео - подвір'я людей всипані градинами розміром із перепелине яйце.
Місцеві пабліки повідомляють, що сильний вітер повалив дерева.
Зазначимо, що погода в Україні у вихідні, 7 і 8 червня, буде спекотною, подекуди будуть грозові дощі, а також подекуди град і шквали.
У найближчі дві доби через надходження спекотної повітряної маси з районів Балканського півострова і Туреччини в Україні істотно підвищиться температура повітря. Найвищі температури фіксуватимуться в південних, центральних і східних регіонах.
Погода в Україні - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, буде спека +37 і грозові зливи з градом - Україну накриває небезпечна погода. У деяких областях буде неймовірно спекотна погода, а частину регіонів накриють грозові зливи та град і будуть шквалисті пориви вітру.
Також раніше повідомлялося, що грозові дощі накриють кілька областей - стало відомо, де різко зіпсується погода. У більшості областей завтра очікується спекотна погода, але в кількох регіонах варто бути готовими до дощів із грозами.
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