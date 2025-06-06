Позашлюбна дочка Путіна "попалася" в галереї Парижа: займається антивоєнним АРТом

Позашлюбна дочка диктатора Путіна живе в "загниваючій" Європі та курує антивоєнних художників.

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Позашлюбна дочка Путіна працює в паризькій галереї / Колаж Главред, фото скріншот відео

Коротко:

Який вигляд має донька диктатора Путіна

Де вона живе і чим займається

Позашлюбна і невизнана дочка терориста і президента РФ Путіна Єлизавета Кривоногих (вона ж Руднова, вона ж Луїза Розова) тепер мешкає в Парижі. Вона працює в галереї, де виставляють антивоєнне мистецтво.

Відповідним матеріалом поділилося російське видання Медуза. За інформацією видання, на позашлюбну доньку терориста Путіна, яка як дві краплі води схожа на свого вбивцю-батька, звернула увагу письменниця і поетеса Настя Родіонова, яка живе у Франції.

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Позашлюбна донька Путіна / Фото Медуза

На своїй сторінці у Facebook вона розповіла, що в паризькій L Galerie працює Єлизавета Кривоногих - донька Путіна й акціонерки банку "Россия" Світлани Кривоногих. У цій галереї серед іншого виставляють роботи російських та українських антивоєнних художників.

Видання посилається на український ТСН і повідомляє, що Кривоногих живе у Франції. У 2020 році вона вступила до паризької приватної школи менеджменту у сфері культури та мистецтва ICART. У січні 2024-го Кривоногих-Руднова курирувала дипломну виставку в приватній галереї Julie Caredd.

Настя Родіонова розповіла, що вирішила опублікувати пост про Руднову і місце її роботи, оскільки паризькі художники "повинні про це знати і робити свій вибір, (чи виставлятися в L Galerie)". Вона додала, що, хоча спорідненість Руднової з Путіним не було офіційно підтверджено, її мати володіє акціями великих російських компаній і входить до санкційних списків Великої Британії (окрім акцій банку "Россия", у Кривоногих також є акції "Національної медіа групи").

Світлана Кривоногих - колишня коханка Путіна / Фото Фокус

За її словами, практично всі проєкти, які виставляються в галереї, "транслюють антивоєнний порядок денний". В обох просторах проходили виставки як російських, так і українських художників.

Видання пише, що одним із перших проектів L Galerie стала виставка "Essor" Пінхаса (Павла) Фішеля - київського художника, який виїхав з України на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У L Galerie також виставлялися російські художники, які втекли з Росії через війну. "У нас є абсолютно однозначна лінія, якої ми дотримуємося. Нашу позицію досить ясно показує те, що протягом останніх двох років ми провели близько 200 виставок, половина з яких була зроблена разом з російськими художниками у вигнанні", - заявив засновник галереї Дмитро Долинський.

Журналісти також знайшли дівчину, яка схожа на Лізу Руднову, позашлюбну дочку Путіна. Знімок був зроблений на заході, який, імовірно, відбувся наприкінці травня 2025 року, розповіла "Агентству" Настя Родіонова.

Дочка Путіна курирувала одну з виставок про соціальні коди пострадянського простору і відмінності Східної Європи від Західної. За словами засновника галереї, вона проявила себе хорошою людиною і "згладжувала кути", щоб нікого не підставляти.

В арт-спільноті Парижа Руднову описують як дівчисько, яке "все розуміє".

Єлизавета Кривоногих (Рудова) - дочка Світлани Кривоногих і Путіна. Світлана Кривоногих була коханкою Путіна наприкінці 1990-х - початку 2000-х. Вона отримувала шикарні подарунки від друзів президента Росії і стала акціонером банку "Россия", який вважається близьким до Путіна. Загалом вона володіє майном на 100 мільйонів доларів.

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Хто така Аліна Кабаєва Аліна Маратівна Кабаєва - російська спортсменка (художня гімнастика), громадський і політичний діяч, медіа-менеджер. З вересня 2014 року - Голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".

У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.

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