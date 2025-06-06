Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Позашлюбна дочка Путіна "попалася" в галереї Парижа: займається антивоєнним АРТом

Олена Кюпелі
6 червня 2025, 16:58
75
Позашлюбна дочка диктатора Путіна живе в "загниваючій" Європі та курує антивоєнних художників.
Позашлюбна дочка Путіна працює в паризькій галереї
Позашлюбна дочка Путіна працює в паризькій галереї / Колаж Главред, фото скріншот відео

Коротко:

  • Який вигляд має донька диктатора Путіна
  • Де вона живе і чим займається

Позашлюбна і невизнана дочка терориста і президента РФ Путіна Єлизавета Кривоногих (вона ж Руднова, вона ж Луїза Розова) тепер мешкає в Парижі. Вона працює в галереї, де виставляють антивоєнне мистецтво.

Відповідним матеріалом поділилося російське видання Медуза. За інформацією видання, на позашлюбну доньку терориста Путіна, яка як дві краплі води схожа на свого вбивцю-батька, звернула увагу письменниця і поетеса Настя Родіонова, яка живе у Франції.

відео дня
Позашлюбна дочка Путіна
Позашлюбна донька Путіна / Фото Медуза

На своїй сторінці у Facebook вона розповіла, що в паризькій L Galerie працює Єлизавета Кривоногих - донька Путіна й акціонерки банку "Россия" Світлани Кривоногих. У цій галереї серед іншого виставляють роботи російських та українських антивоєнних художників.

Видання посилається на український ТСН і повідомляє, що Кривоногих живе у Франції. У 2020 році вона вступила до паризької приватної школи менеджменту у сфері культури та мистецтва ICART. У січні 2024-го Кривоногих-Руднова курирувала дипломну виставку в приватній галереї Julie Caredd.

Настя Родіонова розповіла, що вирішила опублікувати пост про Руднову і місце її роботи, оскільки паризькі художники "повинні про це знати і робити свій вибір, (чи виставлятися в L Galerie)". Вона додала, що, хоча спорідненість Руднової з Путіним не було офіційно підтверджено, її мати володіє акціями великих російських компаній і входить до санкційних списків Великої Британії (окрім акцій банку "Россия", у Кривоногих також є акції "Національної медіа групи").

Світлана Кривоногих - колишня коханка Путіна
Світлана Кривоногих - колишня коханка Путіна / Фото Фокус

За її словами, практично всі проєкти, які виставляються в галереї, "транслюють антивоєнний порядок денний". В обох просторах проходили виставки як російських, так і українських художників.

Видання пише, що одним із перших проектів L Galerie стала виставка "Essor" Пінхаса (Павла) Фішеля - київського художника, який виїхав з України на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У L Galerie також виставлялися російські художники, які втекли з Росії через війну. "У нас є абсолютно однозначна лінія, якої ми дотримуємося. Нашу позицію досить ясно показує те, що протягом останніх двох років ми провели близько 200 виставок, половина з яких була зроблена разом з російськими художниками у вигнанні", - заявив засновник галереї Дмитро Долинський.

Журналісти також знайшли дівчину, яка схожа на Лізу Руднову, позашлюбну дочку Путіна. Знімок був зроблений на заході, який, імовірно, відбувся наприкінці травня 2025 року, розповіла "Агентству" Настя Родіонова.

Дочка Путіна курирувала одну з виставок про соціальні коди пострадянського простору і відмінності Східної Європи від Західної. За словами засновника галереї, вона проявила себе хорошою людиною і "згладжувала кути", щоб нікого не підставляти.

В арт-спільноті Парижа Руднову описують як дівчисько, яке "все розуміє".

Єлизавета Кривоногих (Рудова) - дочка Світлани Кривоногих і Путіна. Світлана Кривоногих була коханкою Путіна наприкінці 1990-х - початку 2000-х. Вона отримувала шикарні подарунки від друзів президента Росії і стала акціонером банку "Россия", який вважається близьким до Путіна. Загалом вона володіє майном на 100 мільйонів доларів.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як повідомляв Главред, у РФ розкрили деталі особистого життя Путіна. Михайло Рубан розповів про роман Володимира Путіна і Світлани Кривоногих.

Раніше в Мережі з'явилося фото таємного сина російського диктатора Володимира Путіна. 10-річний Іван - син Володимира Путіна та його коханки 41-річної Аліни Кабаєвої.

Вас також може зацікавити:

Хто така Аліна Кабаєва

Аліна Маратівна Кабаєва - російська спортсменка (художня гімнастика), громадський і політичний діяч, медіа-менеджер. З вересня 2014 року - Голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".
У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Хотів одружитись": друзі розповіли про загиблих рятувальників у Києві

"Хотів одружитись": друзі розповіли про загиблих рятувальників у Києві

17:13Україна
Тіла з 8-го поверху впали у підвал: у Луцьку РФ вбила молоду пару закоханих

Тіла з 8-го поверху впали у підвал: у Луцьку РФ вбила молоду пару закоханих

17:01Україна
Росія вибрала цілі для наступу: полковник ЗСУ розкрив три напрямки

Росія вибрала цілі для наступу: полковник ЗСУ розкрив три напрямки

15:15Україна
Реклама

Популярне

Більше
В Україну йде похолодання: які регіони накриють грозові дощі

В Україну йде похолодання: які регіони накриють грозові дощі

Гороскоп на завтра 7 червня: Близнюкам - серйозні неприємності, Водоліям - успіх

Гороскоп на завтра 7 червня: Близнюкам - серйозні неприємності, Водоліям - успіх

Про це мало хто знає: у які дні в жодному випадку не можна мити голову

Про це мало хто знає: у які дні в жодному випадку не можна мити голову

Буде свій сценарій: Жданов розповів, як може закінчитися війна в Україні

Буде свій сценарій: Жданов розповів, як може закінчитися війна в Україні

Понад 400 БпЛА та 40 ракет: розкрито деталі масованої атаки РФ по Україні

Понад 400 БпЛА та 40 ракет: розкрито деталі масованої атаки РФ по Україні

Останні новини

18:00

Де вчитися онлайн у 2025 році: Топ-3 онлайн-школи новини компанії

17:58

"Павутина" зробила своє діло: як ракетна атака РФ викрила проблеми з авіацією

17:28

ЗСУ перерізали логістику окупантів: ЗМІ повідомляють про оточення десантників РФ

17:16

Десятки тисяч штурмовиків РФ пішли в наступ: у The Telegraph дізналися цілі

17:13

"Хотів одружитись": друзі розповіли про загиблих рятувальників у КиєвіФото

Влітку Росія зосередиться на Донеччині: Владислав Селезньов - про плани Кремля на літоВлітку Росія зосередиться на Донеччині: Владислав Селезньов - про плани Кремля на літо
17:12

Супертест на IQ: знайдіть оленя, що сховався в лісі, за 7 секунд

17:01

Тіла з 8-го поверху впали у підвал: у Луцьку РФ вбила молоду пару закоханихФотоВідео

16:58

Позашлюбна дочка Путіна "попалася" в галереї Парижа: займається антивоєнним АРТом

16:51

Експерт розкрив дані розвідки щодо масштабного переміщення сил РФ до Білорусі

Реклама
16:41

Долар пішов в круте піке: що буде з курсом з 9 червня

16:26

Експерти назвали 12 продуктів, у яких найбільше клітковини

16:19

РФ знайшла слабке місце в обороні ЗСУ і просувається на сході – DeepState

16:06

Українцям загрожує штраф у розмірі 34 тисяч гривень: за що і кого каратимуть

16:03

Діти будуть в захваті: рецепт домашнього зефіру з полуниці за 10 хвилин

15:52

Рейтинг провальних нових авто за краш-тестами:ТОП-9 небезпечних моделей

15:51

Хто вигадав пиво і скільки років цьому напою: більшість людей навіть не здогадуютьсяВідео

15:50

Дощі не страшні: як врятувати полуницю від гниття за копійки

15:32

На які зарплати можуть розраховувати українці у 2025 році – оцінка НБУ

15:28

У який місяць народжуватимуться мільйонери: нумерологи назвали ТОП-3 щасливчика

15:15

Росія вибрала цілі для наступу: полковник ЗСУ розкрив три напрямки

Реклама
15:02

Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннесса: 16 стрибків із палаючим парашутомВідео

14:55

У центрі Києва викрили продаж заборонених електронних сигарет

14:52

Ціль не Україна: військовий попередив, що РФ готується до масштабного наступу

14:50

Мобілізація чоловіків 60+: у ВР зробили важливу заяву, кого братимуть першими

14:47

Зірка "Беверлі-Хіллз" продемонструвала розкішне тіло у 53 роки

14:38

Через компанії Порошенка мільйони громадян України не зможуть стати власниками землі - експерт

14:31

Сезон тільки почався, а ціни вже шокують: скільки коштує малина в Україні

14:24

Після гострої суперечки: Трамп та Маск планують провести телефонну розмову

14:21

Внаслідок атаки РФ у Луцьку багато постраждалих, є зниклі безвісти - ОВАФото

14:20

Українці отримають виплати до Дня Незалежності: кому нарахують 3100 гривень

14:15

7 червня Клечальна субота: що це за свято і що потрібно зробити

14:12

Пенсії в Україні значно зростуть: хто отримає надбавку в 2 тисячі грн

13:39

У РФ зухвало прокоментували нічні удари по Україні: що сказали у МосквіФото

13:31

Легкоатлети потрапили під ракетну атаку в Луцьку: що відомоВідео

13:28

Де помилка на малюнку: на пошук розгадки дається всього 5 секунд

13:23

Вартість виросла майже до 120 гривень: в Україні переписали ціни на продукти

13:20

Українські дрони під Брянськом знищили російський Мі-8 та пошкодили Мі-35 – ЗМІ

13:01

Коли в Україні різко знизиться температура: стала відома дата похолодання

12:58

Новоутворення: зірка радянського фільму опинилася на екстреній операції

12:44

"Закошмарити": стало відомо, що підготувала РФ для Сум і мова не про окупацію

Реклама
12:42

"Брудна війна": які країни можуть стати "полем бою" спецслужб України та РФ - WP

12:38

Ціни на таксі у Києві злетіли до небес: в "Укрзалізниці" емоційно відреагувалиФото

12:27

Динаміка здивує: яким буде новий курс долара та євро до 15 червня

12:26

"Відповідь" на знищені літаки: Сибіга жорстко відреагував на нічну атаку

12:26

Російська опозиція веде таємні діалоги з українськими чиновниками - Politico

12:12

"Це був звук смерті": очевидиця описала удар по Києву, від якого загинули рятувальникиФотоВідео

12:10

Не мушу виправдовуватися: Саніна розповіла, як її чоловік виїхав з УкраїниВідео

12:00

Здатність Росії "воювати вічно" обмежується 2025-2026 роками – економіст НовакВідео

11:58

Люди під завалами та загибель рятувальників: озвучено нові деталі атаки РФФотоВідео

11:30

Буде спека +37 і грозові зливи з градом: Україну накриває небезпечна погода

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп Кіркоров
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти